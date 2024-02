Expulsión de Kattya González: acción de inconstitucionalidad será presentada la próxima semana

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Robert González, representante legal de Kattya González, confirmó que finalmente el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la pérdida de investidura de la ex legisladora opositora no será presentado esta semana.

González, hermano de la exsenadora, anunció para este jueves la presentación del recurso de inconstitucionalidad, pero comentó hoy que finalmente sería presentado el lunes.

Indicó que “todo lo que vamos a argumentar tiene que estar respaldado por documentos que dependen del Senado” y que la Cámara Alta aún no ha remitido.

“No entrar en cuestiones políticas”

El abogado delineó también la estrategia argumental que tomará en el caso, afirmando que su plan es “no ingresar por el lado de las cuestiones políticas”.

Señaló que la Corte Suprema tiene un historial de elegir “de acuerdo con los vientos” si interviene o no en cuestiones políticas bajo la doctrina de “cuestiones políticas no justiciables”, una línea de pensamiento que otorga “cierta reserva de absoluta discrecionalidad” a los distintos poderes del Estado.

“No vamos a pedir a la Corte que le diga al Senado qué puede o no hacer. Vamos a pedir que digan que (el Senado) tiene potestad exclusiva en la pérdida de investidura, pero que eso no los exonera de tener que respetar las normativas vigentes relacionadas a la protección de garantías individuales”, manifestó.

Un proceso de pérdida de investidura irregular

La expulsión de Kattya González del Senado ha resultado en manifestaciones y expresiones de preocupación por parte de distintos sectores gremiales, religiosos, diplomáticos y la ciudadanía en general, que consideran que la pérdida de investidura de González, una de las voces críticas al oficialismo cartista más prominentes en el Senado, se dio de forma contraria al propio reglamento de la Cámara Alta.

En diciembre de 2023, el Senado aprobó un cambio en su reglamento –promovido por la bancada oficialista cartista del Partido Colorado– que elevó a un mínimo de 30 (una mayoría de dos tercios) el número de votos necesarios para la expulsión de un senador.

Sin embargo, en la sesión extraordinaria de la semana pasada en que se realizó el juicio político de pérdida de investidura de Katty González, los representantes del cartismo hicieron caso omiso del reglamento y resolvieron la expulsión de la opositora con una mayoría simple de 23 votos.

Se cuestionó también el hecho de que no se corrió traslado de la acusación a González ni se le otorgó el plazo reglamentario de siete días -prorrogables por diez días adicionales– para la preparación de su defensa.

No se respetaron las “garantías individuales”

“El fin no justifica los medios”, dijo el abogado González. “El fin –la pérdida de investidura, potestad exclusiva y excluyente (del Poder Legislativo)- no habilita al Senado a pasar por encima de las garantías; tienen que respetarse estándares como correr traslado, presentar documentación respaldatoria, otorgar plazos razonables y respetar el propio marco normativo del Senado”.

Argumentó que los reclamos no pasan simplemente por el “respeto de las formas”, sino el “respeto a garantías individuales que tenemos todos para evitar abusos en el ejercicio del poder”.

“En un Estado de Derecho rige la norma vigente, aquí se pasó por encima del reglamento” al ignorar una norma cuyo fin es “garantizar el pluralismo y las minorías parlamentarias”, subrayó.

“No se pudo controlar la acusación, no hubo traslado. Kattya no pudo saber cuáles eran las supuestas pruebas que respaldaban la acusación”, dijo. “No hubo plazo razonable, no se puede hacer frente en tres horas a cuatro o cinco biblioratos de documentos, es delirante”, agregó.

“Tienen que tener 30 votos”

Opinó que, para la Corte, el caso debería ser “el más fácil en su historia”, ya que consiste simplemente en controlar si se cumplieron estándares obligatorios establecidos en la Constitución Nacional y en las normas “que el propio Senado se autoimpuso”.

“Si el Senado quiere que hacer de vuelta un juicio de pérdida de investidura a Kattya, que lo haga, pero tiene que tener 30 votos”, sentenció.

Advirtió que, más allá del caso individual de Kattya González, lo que está en juego es “el Estado de Derecho y el respeto a las garantías” y señaló que la vulneración gradual de esas garantías fue lo que dio pie al surgimiento de regímenes totalitarios alrededor del mundo durante el siglo XX.