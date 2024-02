Situación de la abogada de Dionisio es la misma que se usó contra Kattya

Un pequeño torbellino político se generó ayer en la mañana cuando los periodistas asignados a la cobertura del Senado hablaron con la abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, supuesta asesora del senador cartista Dionisio Amarilla.

Esto, a partir de que la mujer no cumple horarios laborales en el Senado, pero percibe, mensualmente, la suma de G. 8.000.000, según registros oficiales de la Cámara de Senadores.

En efecto, Ferreira de Gorostiaga ocupa su mañana en una radio de Asunción, en donde aparece como panelista en un programa cuyo horario se extiende de 08:30 a 11:00.

Caso similar

Ayer, la senadora liberal Celeste Amarilla, dijo que ya estaban haciendo las averiguaciones con respecto a la situación laboral de Ferreira de Gorostiaga y se encontraron con que es prácticamente la misma en la que se encontraba Soledad Blanco, exasesora de la hoy exsenadora Kattya González y cuya condición laboral fue utilizada por Dionisio Amarilla para forzar la expulsión de la senadora opositora del Congreso.

“La misma duda que plantearon con Soledad Blanco (sobre si realmente trabajaba para el Congreso) y que motivó la salida de la senadora González, tiene nada más y nada menos que una supuesta asesora del senador Dionisio Amarilla, el fiscal acusador. Realmente estoy sin palabras”, destacó Amarilla.

Agregó que la cuestión laboral de Ferreira de Gorostiaga es idéntica a la de Blanco, ya que la misma también era asesora y tenía un régimen especial de horarios.

“Es calcado, es el mismo caso”, insistió la legisladora.

Adelantó que estudiarán la cuestión, para ver si piden la pérdida de investidura de Amarilla, al presentarse el mismo caso que tuvo la exsenadora González con un funcionario a su cargo.

“Que se acuse a él mismo ahora” ironizó la senadora Amarilla, en referencia a su colega cartista, que fue el fiscal acusador en el proceso contra Kattya González.

La expulsión de Kattya

Uno de los principales argumentos utilizados por el cartismo para forzar la expulsión de Kattya González del Senado fue que, supuestamente, la misma avaló que su asesora, Soledad Blanco, haya figurado en planilla del personal en días en que la misma estuvo fuera del país.

Esto figura en el libelo acusatorio contra Kattya González, presentado por el propio Dionisio Amarilla.

Sin embargo, Blanco, en su descargo del pasado 16 de febrero, cuando también renunció, dijo que los días que estuvo fuera del país trabajó, haciendo análisis y redacción de futuros proyectos de ley, organización de plan de trabajo, entre otras actividades que podían ser verificadas mediante pruebas.

Según Blanco, ella tenía la prerrogativa de hacer teletrabajo.

Ahora aparece la propia asesora del senador Amarilla, la abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, con el mismo esquema de Blanco, aunque con mejor paga.

En este caso, Ferreira de Gorostiaga dice que no tiene horarios y que trabaja por objetivos cumplidos.

Litiga en forma particular para el senador

La abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, “asesora” del senador cartista Dionisio Amarilla en el Senado, también litiga en forma particular para el senador.

La mujer patrocina la denuncia penal de Dionisio y los senadores liberales Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga y Édgar López contra Hugo Fleitas, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Miguel Abdón Saguier, miembro del Directorio, quienes habían solicitado la expulsión de los senadores por haber dado quorum a la sesión para el juramento de Alicia Pucheta como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM)

Cumple como asesora, dice abogada

La abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, dijo ayer a los periodistas que ella solamente cumple su función de asesora dentro de la Cámara de Senadores para el legislador.

“Hace tres meses aproximadamente recibí la invitación del senador para formar parte de su equipo de trabajo. Yo le mencioné a él que yo no tenía disponibilidad para cumplir horario, ni ese tipo de cosas en el Parlamento, entonces mi contrato es solamente de asesoría” indicó la profesional.

Señaló además que ella le advirtió al senador que “no iba a poder cumplir horarios” por ser una persona muy ocupada en el sector privado, por lo que no marca entrada ni salida.

“Es un contrato por tres meses. Si me pregunta cuál es la diferencia con respecto al contrato de Soledad Blanco (la exasesora de Kattya González, cuya situación laboral sirvió para lograr la expulsión de González, exsenadora opositora), yo no conozco el contrato de la señora Blanco, así que no te puedo responder” indicó Ferreira de Gorostiaga.

Consultas por teléfono

La asesora dijo que va al Congreso cuando se la llama. “Acudo a la Cámara las veces que soy solicitada. También respondo las consultas (del senador Amarilla) por teléfono. Yo no tengo hora” se justificó. Insistió en que no es funcionaria del Senado, sino que está contratada para prestación de servicios.

Gana más que Blanco: G. 24 millones en tres meses

La abogada del liberocartosta Dionisio Amarilla, Carolina Ferreira de Gorostiaga, aparece en la planilla de la Secretaria de la Función Pública (SFP), desde diciembre pasado. De acuerdo con el portal oficial, cobró desde ese mes la nada despreciable suma de G. 24.000.000, con el visto bueno del parlamentario.

Al desglosar el registro de pagos, se observa que su sueldo es de G. 6.000.000. A esto se le debe sumar una bonificación por gestión administrativa, que representa G. 2000.000, lo que totalizan un presupuesto mensual de G. 8.000.000.

En el caso de la exfuncionaria de la Cámara de Senadores y que se desempeñaba como directora Técnica legislativa en la Bancada Encuentro Nacional, Soledad Blanco Aguero, la situación es idéntica con la diferencia que la el sueldo de Blanco era inferior al de la abogada de Dionisio Amarilla. Soledad Blanco tenía un presupuesto de G. 7.200.000 al mes.

La planilla de pagos resalta que el salario de Blanco era de G. 4.500.000, mientras que su bonificación era de G. 2.700.000. También era empleada contratada.

Esta situación motivó a que González sea acusada directamente por Dionisio Amarilla y sea expulsada de la Cámara de Senadores. En estos momentos, el liberocartista está en la misma situación que González con su funcionaria.