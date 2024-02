PLRA llama a convención para tratar expulsión de cuatro senadores liberocartistas

Tanto la expulsión del PLRA de cuatro senadores: Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Edgar López, como reafirmar la línea opositora, la unidad de la oposición y denunciar los atropellos del Gobierno de Santiago Peña, serán tratados en la convención liberal convocada para el tres de marzo de este año.

La decisión de convocar a la convención se dio en la prosecución de la sesión del directorio partidario, que fue interrumpida dos días seguidos por incidentes provocados por el senador Dionisio Amarilla y sus seguidores, según denunciaron miembros del directorio. Participaron más de 50 miembros del directorio y la decisión tuvo 29 votos.

“Acaba de concluir la prosecución en este caso, de la sesión extraordinaria que fue interrumpida y ustedes presenciaron los actos de violencia, por lo que se tuvo que decidir dejar en un cuarto intermedio la sesión y continuar en esta fecha de forma virtual”, explicó Hugo Fleitas, presidente del PLRA.

Expulsión de liberocartistas en segundo punto del día

Fleitas dijo que la expulsión de los cuatro senadores liberocartistas figura como segundo punto del orden del día de la convención liberal convocada para el tres de marzo.

“Se va a tomar la decisión de la que está de acuerdo la presidencia y hoy la mayoría de los miembros del directorio y vamos a poner a consideración del pueblo liberal, el pueblo liberal, en ausencia de elecciones o alguna consulta popular, está representado ese pueblo por los convencionales, son casi 600 y van a venir a dar la razón o no a quienes estamos entendiendo que la actitud entreguista de estos senadores no puede ser aceptada dentro del partido”, indicó.

Sobre adelantar las elecciones, dijo que se estudiaría en la siguiente sesión del directorio. “Se dejó en un cuarto intermedio la sesión de ayer, no se podía continuar, hubo incidentes que ellos empezaron con esa turba que han contratado, porque fue gente pagada a atracar el directorio y por eso se continuó hoy la sesión”, criticó.

Senadores “entregan” a cambio de no se sabe que

Hugo Fleitas criticó el actuar de los cuatro senadores liberocartistas, principalmente debido a que por su actuar representan los intereses del Gobierno de Santiago Peña.

“Ellos fueron acompañados por un pueblo para ocupar una banca y que los represente, que represente a ese pueblo y sus intereses, pero ¿que representan Dionisio Amarilla y esos tres senadores?, ¿representan, van y defienden intereses de la ciudadanía?, no. Van y entregan, a cambio de no sabemos de qué, pero sospechamos que puede ser, pero absolutamente están ellos con su actitud, con sus decisiones, que son voceros de este gobierno”, sentenció.

“Amplia mayoría sin plata”

La senadora Celesta Amarilla dijo que conseguirán una amplia mayoría de votos de convencionales sin plata, al ser consultada sobre como enfrentarían un escenario en el que los cuatro senadores que serían expulsados consigan financiamiento para volcar las voluntades de los convencionales.

“Puede darse una capacidad directamente proporcional a la plata que Cartes le dé, pero creemos que el pueblo liberal está cansado justamente de esto y creemos que vamos a tener una amplia mayoría nosotros, sin plata”, afirmó.

Mencionó que Blas Llano, quien también era criticado como liberocartista, es un gran militante del partido con una gran historia desde muy joven; sin embargo, aseguró “Dionisio no es nadie, Hermelinda no es nadie, Noelia no es nadie, Edgar López no es nadie, no son nadie, no hay una historia que los una al partido y yo creo que el partido afectivamente también está muy lejos de ellos”.

No descartan que recurran a la justicia “complaciente”

Celeste Amarilla dijo que no descartan que los senadores recurran nuevamente a la justicia tras ser nuevamente expulsados del partido, pero que de todas maneras tendrán un castigo moral, por lo que no podrán volver a presentarse a ocupar cargos por el PLRA.

“Van a recurrir seguramente y de hecho van a tener una justicia complaciente como la tienen ellos porque en este país evidentemente hay dos justicias una para nosotros otra para los otros hay una clara visión de cómo se maneja incluso lo que vamos a hacer mañana que es denunciar por prevaricato a los tres jueces que le otorgaron la medida cautelar amparándose en un trámite de riesgo, cuando que no se ajusta al Código Electoral. La sanción moral de una mayoría del partido va a hacer que nunca más vuelvan al partido”, sentenció.

Sobre el comentario del exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna, que dijo que compraría a Dionisio, respondió “Pero que lo compre si es barato encima que lo compren, por favor, que lo compren si ya se le vende la gente por carrito en la Procuraduría Dionisio ha de querer una dirección para su señora en la Contraloría, que Camilo le dé y se vaya, por favor”.