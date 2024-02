Chaqueñito oficializa su pase a Honor Colorado

El senador Javier Vera, alias Chaqueñito, hizo oficial este miércoles su pase a la bancada de Honor Colorado.

Aunque recién ahora lo confirmó, en los hechos el legislador ya estaba actuando como miembro del oficialismo desde su ingreso a la Cámara Alta, votando siempre a favor de todas las propuestas de este bloque.

En una conferencia de prensa brindada esta mañana, expresó: “Estoy volviendo a mi casa y estoy contento; gracias, colegas, por apoyarme, desde el día de mi juramento me abrazaron”.

Hizo hincapié en que de ahora en más está “en el Partido Colorado y en Honor Colorado oficialmente”.

“Decidí esto por voluntad propia”

Al ser consultado por los medios de prensa sobre si había recibido algún tipo de incentivo económico para pasarse de bancada, aseguró que no le ofrecieron nada. “Yo decidí esto por voluntad propia. Yo antes era de la casa de Honor Colorado, salí en su momento por varias razones. A veces hay que probar otros rumbos pero, cuando no funciona, uno siempre vuelve a donde fue feliz”, expresó el congresista.

Al consultársele por qué no presentó ningún proyecto de ley en los siete meses que lleva como senador, dijo que es muy nuevo aún y que las propuestas legislativas “tienen su proceso”.

Se le pidieron más detalles sobre sus pretensiones de modificar algunos artículos de la ley para la protección de animales, pero tampoco pudo responder nada. Argumentó que aún no había leído bien sobre el tema y que sus proyectos de ley “están en camino”.

“Fui rechazado por mi propio partido”

Hacia el final de la conferencia, cuando se le cuestionó si no considera una “traición” mudarse a otra bancada cuando Cruzada Nacional le proporcionó los votos, respondió: “Los adherentes de Cruzada Nacional vieron cómo yo fui rechazado por mi propio partido. Cuando yo iba a jurar, los cuatro de Cruzada Nacional y los opositores votaron para que yo no jure. En vez de estirarme, antes de jurar ya me hicieron juicio político, eso se vio el día de mi juramento”.

Añadió que quienes lo votaron ahora lo felicitaron: “Están muy contentos conmigo”.

Enfatizó que fue el bloque colorado “el que decidió que corra la lista porque Mbururu no pudo jurar por su prontuario”.

Bachi lo retiró de la conferencia

Sostuvo que demostrará con su trabajo que no está cometiendo traición.

Ya incómodo y sin capacidad de responder a las consultas de los periodistas, el senador fue retirado de la sala por su colega Basilio “Bachi” Núñez, quien en todo momento se mantuvo a su lado guiándolo y expresó: “Ya es suficiente”.

Con el pase de “Chaqueñito”, ahora el cartismo tiene 14 votos duros, a los que se suman los de los satélites. Así, cuentan en total con 23 votos hasta el momento.