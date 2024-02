La carta del padre de un hijo homosexual a Santi Peña

El homófobo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, recibió cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad, todos apuntando a su discurso de odio y discriminación hacia la comunidad homosexual.

César López Bosio, padre de un hijo homosexual, se sumó a los pronunciamientos y publicó en sus redes una carta dirigida al presidente Santiago Peña, quien mantiene a Giménez en el cargo, pese a sus declaraciones y cuestionamientos.

La carta in extenso

Al señor presidente de la República, Santiago Peña:

Soy el ciudadano paraguayo César Manuel Bernardino López Bosio, padre de un hijo homosexual, y me dirijo a usted con relación a lo manifestado por su ministro de Agricultura, Carlos Giménez, en Santo Rosa del Aguaray.

Señor Presidente, la orientación sexual no se elige, se nace con ella. No es una cuestión de modernidad, es la identidad de cada persona. Negar esto es vivir en la más tremenda ignorancia.

Señor Presidente, mi hijo es un ser humano maravilloso, hombre de principios y valores y, como si esto fuera poco, un exitoso profesional. Es economista, ingeniero de sistemas y máster en robótica. No es ningún desviado ni depravado. Es una brillante persona de la cual me siento sumamente orgulloso. Él me enseñó a ver la vida con un cristal diferente, con un cristal de respeto al otro y con el cristal de la autenticidad.

Señor Presidente, su ministro de Agricultura en lugar de estar lanzando amenazas y discriminando a los que tienen orientación sexual diferente, con discursos de odio, debería estar promoviendo la producción y capacitando gente para que puedan dedicarse a actividades lícitas y ser ciudadanos de bien.

Señor Presidente, como ciudadano paraguayo, me siento profundamente desilusionado de este individuo que forma parte de su gabinete. Poco favor le hace en momentos en que se necesita estar unidos por un único objetivo que deber ser sacar adelante a nuestro país de la ignorancia y pobreza.

Señor Presidente, hágase un favor y háganos un favor, remueva a su ministro. Demuéstrenos con hechos sus discursos de que existe un país diferente con potencial productivo y no un país que discrimina a sus ciudadanos por su orientación sexual.

Atentamente,

Prof. Ing. Msc. César López Bosio

El discurso homófobo del ministro de Agricultura

El lunes pasado, en el marco de una ceremonia de inicio de clases 2024 en la Escuela Agrícola de Santa Rosa del Aguaray, Carlos Giménez había hecho gala de su homofobia al manifestar: “No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno”. Incluso, había amenazado con sacar a chicos de la institución y privarlos del derecho a la educación: “No está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”.

Tras desatarse la polémica por sus declaraciones, el ministro del MAG ayer pidió disculpas sin reconocer el error y planteando que hubo una mala interpretación de sus dichos.