Numerosos cuestionamientos contra Carlos Giménez en época de gobernador

Carlos Alcibiades Giménez Díaz, senador con permiso de la Asociación Nacional Republicana (ANR-HC), quien se desempeña como ministro de Agricultura y Ganadería, pidió expulsar a los homosexuales de las escuelas agrícolas.

Su historial como gobernador de San Pedro deja mucho que desear a juzgar por el lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), que habla de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público de unos G. 16.190.009.955, solo en el ejercicio fiscal 2022.

En la página 25, de la memoria de más de 400 páginas, habla de un perjuicio patrimonial de G. 16.190.009.955. Sin embargo, no da detalles de cómo aparentemente se mal utilizaron estos recursos.

“Los indicios de hechos punibles contra el patrimonio público constituyen hallazgos de hechos irregulares en el marco de las auditorías practicadas en diversos organismos y entidades del Estado, que requieren una profundización, la cual es realizada en la Contraloría, a través de la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, expresa el informe en esa parte.

Este mismo documento del ente de control resalta que los reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público son derivados al Ministerio Público, para la investigación correspondiente.

Funcionarios de la Gobernación de San Pedro, que prefirieron no revelar sus identidades por temor a represalias, presentaron a ABC Color documentos sobre la gestión de Giménez. Estos presuntos hechos irregulares que detectó la CGR llegaron al Ministerio Público y estuvieron a cargo de la fiscala Alma Zayas, pero la investigación no avanzó.

Desde el departamento de Comunicación de la fiscalía informaron que “no existe tal caso en manos de Alma Zayas. Sí hay una causa N.º 2212/2023 innominado sobre abigeato, en la Unidad Especializada contra el Abigeo a cargo del fiscal José Godoy en Santa Rosa del Aguaray”.

Auditoría externa detectó irregularidades

Una auditoría externa que se realizó a mediados del año pasado revela muchas inconsistencias en la Gobernación de San Pedro entre 2022 y parte de 2023, manejada en ese entonces por Carlos Giménez. El informe habla de deficiencias en órdenes de pago y ausencia de facturas en la compra de miles de litros de combustibles destinados a productores de la zona.

De acuerdo con el documento al cual tuvimos acceso, el análisis independiente fue impulsado por el gobernador del segundo departamento, Freddy D’Ecclesiis, y estuvo a cargo de la consultora Global Trade Consult International.

Entre las observaciones resalta la falta de facturas legales en la compra de 5.750 litros de combustibles que supuestamente fueron destinados para productores del distrito de General Elizardo Aquino.

Agrega la falta de facturas legales para los aportes que se realizaron a la Asociación de Mujeres de Curupayty de barrio Republicano de San Estanislao. En la misma página muestra un importe de G. 50.000.000 para esta organización.

También cuestiona el desembolso para la elaboración de 746 kits de alimentos para familias indígenas. Otro de los aportes que carece de sustento documental es respecto a la asistencia a la Asociación Departamental del Desarrollo Social de San Pedro.

Sacerdote lo había acusado de disparar en su contra

El actual ministro de Agricultura, Carlos Giménez, ya había sido denunciado en el año 2016 por disparar contra un sacerdote. Las crónicas periodísticas revelan que el entonces párroco Bernardo Cristaldo acusó a Giménez de realizar disparos en su contra.

El religioso relató que el exjefe comunal de Choré acudió ante él para recriminarle por no asistir a los eventos organizados por la municipalidad local.

“Estaba fuera de sí” y no podía afirmar si estaba o no en estado de ebriedad. “Me dijo que no llegue a fallar con él, mencionó el nombre de mi hermano (Manuel Cristaldo Mieres, fallecido miembro del EPP), que él no le tiene miedo. Me reiteraba que no falle con él”, denunció entonces el sacerdote.

Giménez había negado el amedrentamiento al religioso. “Fui a visitar al cura párroco, conversamos y hablamos de algunas cuestiones. Como intendente realicé las invitaciones a las inauguraciones”, expresó.