Esto dijo el concejal echado por guardias al protestar en el puente Héroes del Chaco

Los guardias del presidente de la República, Santiago Peña, echaron del acto de inauguración del puente Héroes del Chaco al concejal Pablo Callizo, quien lamentó el hecho, debido a que en ningún momento hizo algo malo o actuó con violencia, según afirmó.

Callizo llevó impresos billetes ficticios de “un billón de guaraníes” y se los tiró al senador Basilio Núñez durante la inauguración del puente.

“Después de tirarle al senador, empecé a repartir a los demás presentes para que puedan también conocer la otra cara de la moneda, y ahí se acercaron los guardias y me preguntaban que estaba haciendo, le comenté que era concejal, y que estaba entregando esos billetes y me invitaron a salir o hablar junto a su jefe, y le dije que no me iba de ahí porque no estaba haciendo nada malo y que era mi derecho protestar y ahí empezaron ya a forcejear y me llevaron entre dos tres por ahí”, relató en conversación con ABC FM.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Concejal escracha a “Bachi” y Erico Galeano en inauguración de puente Héroes del Chaco

Agregó que se dirigió directamente a Basilio Núñez, quien fue el principal impulsor del proyecto con el que se intentó despojar tierras del Estado para ocupantes VIP. Afirmó que el legislador de Honor Colorado tiene una vinculación directa con el puente, relacionada a los loteamientos en Villa Hayes.

Falsearon datos para crear Nueva Asunción

Pablo Callizo denunció que intentó conseguir datos para averiguar más sobre el recientemente creado municipio de Nueva Asunción, localidad para la que prácticamente se construyó el puente Héroes del Chaco; sin embargo, no aparece en la página de acceso a la información pública.

“La creación este municipio de Nueva Asunción, que yo creo que es un municipio ficticio y que incluso ellos falsearon los datos para crear ese municipio, porque la Ley Orgánica establece un mínimo de 10.000 habitantes; sin embargo, el propio intendente hace poco se asinceró y dijo que hay solamente siete mil habitantes e incluso en el padrón electoral hay tres mil. Yo creo que ellos falseaban esos datos o incluyeron gente que no había en esa zona”, aseguró.

Lea más: Estacionamiento tarifado: si se vuelve a implementar, sería sin cobro de horario nocturno, dice concejal Pablo Callizo

Agregó que el municipio fue inventado para los barrios cerrados que se van a construir en la zona y que básicamente al tener un municipio nuevo, sin capacidad técnica instalada, sin experiencia, van a hacer lo que quieren en ese lugar, sin ninguna regulación o reglamentación, sin la exigencia ambiental urbanística, “va a ser un municipio sin leyes”.

Gobierno quiere llevarse todo el crédito

Callizo aseguró que no se puede diferenciar líneas partidarias internas en el negociado del puente Héroes del Chaco y de los negocios vinculados, ya que están todos en la misma bolsa y “tratan de sacar el mayor jugo de provecho de esa situación”.

“Creo yo una falta de respeto gigantesco a la gente de esa zona que no se haya respetado el nombre toponímico del lugar. Este municipio en vez de llamarse Chaco’i y que es como siempre se conoció esa zona, se llama ahora Nueva Asunción, no responde a la necesidad de la gente que vive o que vivió siempre ahí, si no responde a la necesidad de las nuevas personas que van a habitar este lugar”, criticó.

Lea más: MOPC hizo una “jugada” para beneficiar a contratista del puente a Chaco’i, denuncia concejal

Enfatizó en que como a nivel estructural es un proyecto muy grande y visible, ya que se ve desde muchas partes de la ciudad, políticamente es lo que llama la atención, por eso obviamente que por más de que el Gobierno de Santiago Peña está hace menos de ocho meses, quiere llevar todos los créditos.

Proyecto direccionado al sector inmobiliario

Callizo criticó que el proyecto del puente Héroes del Chaco no contempla los accesos a lo que es el casco urbano de Chaco’i y dónde está la gente que cruza todos los días en botes para llegar a Asunción, además de considerar como “bastante discriminatoria” que prohíben el paso de buses, haciendo que la gente que vive en Falcón dé toda la vuelta por el Puente Remanso y por Mariano Roque Alonso.

“Este fue un proyecto direccionado hacia un sector inmobiliario que tiene también obviamente una plusvalía gigantesca en ese sector y que lastimosamente también la manera en la que están construyendo esta nueva ciudad va a traer efectos negativos, incluso para Asunción”, sentenció afirmando que en época de inundaciones, podría ser aún peor.

Sobre lo que escribió Bachi Núñez en su cuenta oficial de X sobre el concejal, Callizo respondió “como siempre, mintiendo en sus afirmaciones. La gente también estuvo feliz y de alguna forma representada por la protesta que hice”.