Así respondió activista por derechos de los trans a Jatar Fernández

Luego de que el diputado Jatar Fernández expresara este miércoles frases discriminatorios, como que el “homosexualismo es la muerte de la persona misma”, los activistas por los derechos de la comunidad LGTB salieron al paso.

Yren Rotela, mujer trans y luchadora por los derechos humanos, calificó como “bochornoso” lo expresado por el legislador.

Lea más: Video: diputado Jatar revela su experiencia con un travesti en debate sobre la palabra “género”

“A nadie le interesa la vida privada de nadie. Nos coloca a los travestis como objetos, siendo que somos personas con derechos”, expresó en referencia a la “anécdota” del parlamentario, quien contó que tuvo relaciones sexuales con un travesti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero lo más preocupante para Rotela es que este tipo de actuaciones por parte de representantes del Poder Legislativo solo generan “más violencia y rechazo”.

“No nos colocan como víctimas”

“Es sumamente grave, sigue colocando, quizás en otro vocabulario, de que nosotras somos el problema, no nos colocan a nosotros como víctimas”, lamentó.

Resaltó que tienen que escuchar frecuentemente este tipo de comentarios, y muchas veces se callan por temor. Pero advirtió que cuando tocan temas referentes a la niñez, “es peligroso”.

Lea más: Denuncian a diputado Jatar “Oso” Fernández por supuesta invasión de propiedad privada

Esto lo expresó en referencia al comentario del diputad Fernández, quien preguntó a sus colegas si dejarían venir a “un pijama party a un compañero de su colegio homosexual de sus hijos.

“Es un discurso de odio”

“Vergonzoso, un discurso de odio. A mi me entristeció mucho, no me hago la víctima, pero hoy soy una persona empoderada y no voy a dejar que pisen mis derechos”, dijo Rotela al recordar las expresiones del diputado.

Critica que titular del MAG siga en el cargo

También se refirió a los dichos del ministro de Agricultura y Ganadería, expresados días atrás. Dijo que la comunidad LGTB no se explica cómo el presidente de la República siga manteniendo a Carlos Giménez en su cargo.

“No puede decir una persona que se malinterpretaron sus palabras. Él al ser un funcionario público no puede hablar de ese modo”, expuso Yren Rotela.

La polémica sobre este tema se originó este miércoles, cuando en sesión la Cámara de Diputados modificó el nombre de una de sus comisiones asesoras para eliminar la palabra “género”.

En defensa de este cambio y pidiendo que se dejara de lado la hipocresía, fue que el diputado Jatar “Oso” Fernández contó un episodio de su vida privada relacionado con un trans, y añadió comentarios homófobos.