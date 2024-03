Plantear expulsión de Mario Abdo en la convención colorada “sería una gran incoherencia”, según Varela

Este sábado se realizará la convención de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y según el senador Mario Varela (FR) ni la supuesta intención de expulsar al expresidente Mario Abdo Benítez del partido y tampoco el planteamiento de una enmienda constitucional serían puntos a ser tratados pasado mañana.

“Es una convención ordinaria donde se establece cuáles son los puntos a tratar, el estudio de balances de la administración anterior, la integración de tribunales, elección de síndicos titulares y otros asuntos varios”, argumentó.

Asimismo, sostuvo que plantear o tratar la expulsión de Abdo Benítez “sería una gran incoherencia”, ya que de momento los colorados buscan una unidad entre Fuerza Republicana y Honor Colorado, aunque esta no llegaría a ser “granítica”.

“La directiva de ambos movimientos es no hacer correr esto y sería una gran incoherencia plantear una situación que pueda enervar los ánimos de los propios convencionales; es incoherente hablar de acuerdos y plantear expulsiones”, reiteró.

Mario Abdo Benítez no ejerce la conducción de FR

Por otra parte, Varela confirmó que actualmente Mario Abdo Benítez “no está ejerciendo la conducción del equipo”, sin embargo, también consideró como poco probable que el expresidente se retire de la política.

“Mario Abdo Benítez es un actor político importante pero hoy no tiene una militancia política como antes; ha tomado una decisión de no participar de forma activa hoy y no está ejerciendo un liderazgo dentro de nuestro equipo”, reveló en comunicación con ABC Cardinal.

