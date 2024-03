Cartes pretende blanquearse con imputación a Mario Abdo y sus ministros, sostiene Giuzzio

Arnaldo Giuzzio reflexionó sobre las acusaciones que pesan contra él, Mario Abdo Benítez y otros altos funcionarios. Primeramente, manifestó que es difícil que los fiscales puedan explicar el acta de imputación, pues no tiene sustento.

Señaló que los agentes del Ministerio Público aseguran que denuncias como el caso del avión iraní y el informe de Seprelad “son falsas”, pero ambas causas siguen abiertas. “Se adelantan a posiciones que tienen que tener los fiscales que investigan esas causas. Parece un escrito del abogado de Horacio Cartes antes que una imputación fiscal, no forma parte de los fundamentos de una imputación sino de un requerimiento de la defensa, cuando se da por hecho que todo fue mentira y por eso nos imputan por denuncia falsa en algo que ni siquiera se expidió la Fiscalía”, señaló.

Giuzzio señaló además que es “inimaginable” pensar que Mario Abdo Benítez era el líder de una organización criminal conformada con un solo objetivo: atacar a Cartes. “Él era una molestia extorsiva, pero no era el único problema en el sistema (...) Me encantaría que expongan el sentido, de dónde sacan esa formulación fáctica para mencionar que formamos parte de una estructura criminal”, planteó.

Además, sobre su acusación puntual, señaló que es sindicado como el supuesto responsable de filtrar documentos, pero no se indica en el acta a quién se filtró, cómo ni el contenido del informe. “Me atribuyen que yo filtré a los medios, pero eso es falso, yo no tenía acceso a esa información”, sostuvo.

Añadió que esta causa tiene como objetivo atacar políticamente a Mario Abdo y todo su equipo. “Pretende con esto inhibirle jurídica y políticamente y detrás a todos nosotros, porque fuimos los que en algún momento osamos hablar de él (Cartes). No descartaría incluso imputaciones a ustedes (la prensa), creo que va a haber más imputaciones sobre este y otros hechos más”, advirtió en contacto con ABC Cardinal.

¿Qué pretenden con esta imputación?

El exfiscal Giuzzio aseguró que a Horacio Cartes “le pesa” la declaración política de significativamente corrupto y las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y ese es el origen de todo esto. “Él intenta con esto decir que todo lo que se dijo fue mentira, fue falso y utiliza a la Fiscalía para este propósito; una vez que seamos condenados nosotros, ahí iniciará una campaña que le va a generar por lo menos un modelo de actuación que le permita sostener internacionalmente su inocencia”, declaró.

En ese mismo sentido, expresó que cree que todos serán condenados y que ninguna acción de nulidad o pedido de desestimación podrá prosperar. Destacó que el cartismo tiene comprados a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y utilizará todos los mecanismos.

Finalmente, señaló que están preparando acciones conjuntas, pero tal vez algunas vayan separadas. “Vamos a ir coordinando, pero no tengo esperanzas de que prospere una recusación o una nulidad de imputación. Esto va a seguir, va a continuar”, expresó.