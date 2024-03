Pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez se debe rechazar, afirma senador

Indicó que, sin entrar a analizar otros elementos, como los chats filtrados, encuentra varias contradicciones, defectos técnicos y derechos básicos de la defensa que fueron conculcados. Mencionó que a los imputados no se les informó que estaban siendo investigados, no se les dio acceso a la carpeta fiscal, eso impidió que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa.

Como hecho sustancial, mencionó que hay contradicciones lógicas en la hipótesis de la Fiscalía porque no está claro que los hechos que ellos relatan se ajusten a los tipos penales que los fiscales (Aldo Cantero y Giovanni Grisetti) mencionan. Indicó que el pedido de desafuero debe ser derivado y analizado en la comisión de Asuntos Constitucionales, que debe evaluar tanto la carpeta fiscal como el criterio de los abogados defensores.

“Veo muchas violaciones de derechos constitucionales de los afectados y veo muchas deficiencias y defectos en la imputación. En principio, me hace pensar que no existen méritos suficientes para la causa. Hay que revisar con mucha atención, creo que no tiene mérito la causa por lo que hay que rechazar el pedido de desafuero”, dijo el parlamentario opositor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pedido de desafuero de Mario Abdo podría tratarse la próxima semana, estima Bachi

Añadió que la imputación es idéntica a la denuncia firmada por el expresidente Horacio Cartes. Asegura que la imputación se realizó en el estudio jurídico del equipo de Cartes y que se les hizo firmar a los fiscales. Añadió que la Cámara debe analizar el contexto político de deterioro de la democracia y avance autoritario donde se usa a la Fiscalía y a la Corte como garrote.

Cartistas hablan de montaje sobre chats entre Ovelar y Cantero

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) afirmó que la supuesta comunicación entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar y el fiscal Aldo Cantero es un montaje.

Según el senador cartista dijo: “la verdad que fueron chats montados, vamos a llamarle a las cosas por su nombre, al menos de mi parte y que prosiga la investigación es lo importante, en todos los casos, que la Fiscalía tenga la independencia de investigar a todas las personas públicas o que dejaron de ser públicas”, afirmó el senador.

Afirmó que es muy evidente que los chats filtrados fueron montados y dijo que es “muy evidente, ya lo decía, es un burdo montaje yo lo puedo hacer, imaginate vos, sale después de la denuncia. Acá lo que se tiene que hacer es seguir el proceso”, dijo al señalar que la Seprelad fue utilizado como un garrote político y armaron un grupo de exfiscales para perseguirles, “porque yo fui un perseguido y se denunció en su momento”, dijo el legislador.

También dijo que si hay una imputación significa que hay indicios y dijo que la Seprelad no puede filtrar datos de nadie. Sin embargo, luego dijo que él no es fiscal y que si opina de manera fanática hacia un sector va a estar sesgando la opinión pública.

Sin embargo, para el senador Derlis Maidana (ANR, HC), presidente de la comisión de Legislación, no puede determinar si es que los chats filtrados fueron o no montados y que los nuevos fiscales asignados a la causan serán quienes determinen la veracidad.

Reconoció que el caso tiene un condimento político, porque son personas de alto rango, pero que no pueden negar que hubo un “terrorismo de Estado”, una “persecución política”, dijo el senador Maidana, ayer en el Congreso.