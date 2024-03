“Chau Nepotismo” pide escuchar a más de 50.000 voces en contra de esta práctica

La comisión promotora respaldada por varios ciudadanos civiles, entre ellos la excandidata a la vicepresidencia de la República Soledad Núñez, en un manifiesto público, expresa su profunda preocupación y descontento respecto a la versión aprobada por la Cámara Baja sobre el nepotismo en la función pública.

“Hacemos un llamado a los integrantes de la Cámara de Senadores a escuchar a la ciudadanía que se expresó a través de miles de firmas, y solicitamos que la iniciativa popular “Chau Nepotismo”, en actual tratamiento en la Cámara de Senadores, sea discutida ampliamente en audiencia pública y posteriormente aprobada”, indican.

Manifiestan que ya no pueden permitirse seguir postergando la lucha contra el nepotismo. Es hora de tomar medidas concretas y contundentes para garantizar la transparencia, la igualdad y la justicia en nuestro país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionan que no aborda el problema de fondo y termina siendo más de lo mismo. Añaden que la versión de Diputados no cambia absolutamente nada porque mantiene prácticamente la misma definición de nepotismo que la ley vigente que no logró ni una sola sanción en los últimos 10 años.

Lea más: Media sanción a reforma “placebo” sobre nepotismo en Diputados

Asimismo, mencionan que la normativa con media sanción no considera nepotismo cuando las autoridades intercambian favores para la contratación o el comisionamiento con privilegios de sus parientes en otras entidades públicas.

Indica que la normativa de Diputados tampoco penaliza el nepotismo y establece apenas una sanción de 3 a 5 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Los promotores de la iniciativa consideran que es crucial que la ciudadanía comprenda la importancia de prohibir y penalizar el nepotismo y los daños significativos que este fenómeno ocasiona a nuestra nación.

“Chau nepotismo”: socava principios fundamentales, afirman

Indican, además que el “nepotismo socava los principios fundamentales de la meritocracia y la igualdad de oportunidades, debilitando nuestras instituciones y perpetuando la corrupción y el favoritismo”, menciona parte del manifiesto público.

Recuerdan que la iniciativa ciudadana “Chau Nepotismo” presentó un proyecto de ley integral que no solo prohíbe el nepotismo, sino que también establece mecanismos efectivos para su prevención y penalización.