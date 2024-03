Senado: Comisión estudiaría mañana proyectos antinepotismo pero no convocaron a impulsores de iniciativa popular, denuncian

El exviceministro de Educación y actual impulsor de la iniciativa popular “Chau Nepotismo”, Robert Cano, comentó que en el orden del día de mañana de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores se prevé el estudio de los tres proyectos de Ley antinepotismo, tanto el presentado por Basilio “Bachi” Núñez, el de Eduardo Nakayama y también el de la iniciativa popular.

Sin embargo, Cano manifestó que ellos no fueron convocados a esta audiencia y refirió que esto es ilegal conforme al artículo 271 del Código Electoral donde se obliga a las comisiones dictaminantes a convocar a la comisión promotora para el debate de los proyectos de iniciativa popular.

“Nosotros no fuimos convocados y reclamamos el derecho legal que tenemos de debatir el proyecto de ley con los parlamentarios de esa comisión; es fundamental que estemos ahí y no queremos que eso se ningunee. La ley dice será convocado, no dice que podrá ser convocado”, detalló en comunicación con ABC Color.

Asimismo detalló que recién esta tarde los representantes de esta iniciativa se enteraron sobre el tratamiento de mañana y sin que ellos sean convocados pese a haber presentado todo lo requerido por la ley para contar con su presencia en la mencionada sesión.

Impulsores de iniciativa popular presentarán nota

Ante este caso, el impulsor de esta iniciativa popular confirmó que mañana a las 07:00 presentarían unas notas al presidente del Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar y también al presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, para que se postergue el tratamiento de las propuestas antinepotismo.

“Tienen la obligación legal de convocarnos y creo que están queriendo ningunear el debate o hacerlo todo con apuro”, culminó.

