Desafuero: Comisión invitó a abogados de Mario Abdo

La senadora Lilian Samaniego confirmó que, en base a la decisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya invitaron a los abogados de Mario Abdo Benítez para el martes 2 de abril, en el marco del estudio del pedido de desafuero por la supuesta filtración de datos de Horacio Cartes.

“En la sesión del miércoles será tratado (el desafuero), en base al dictamen de la comisión”, agregó esta mañana ante los medios de prensa. Así también, añadió que solicitaron las documentaciones respectivas al Ministerio Público y a la jueza Cynthia Lovera.

Samaniego no quiso afirmar si existen o no votos necesarios para aprobar el desafuero del ex presidente de la República “Vamos a escuchar y ver qué pasa”, respondió.

La imputación y los chats

Abdo Benítez y exmiembros de su Gabinete fueron imputados por siete hechos punibles: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Luego de la imputación, salieron a luz presuntos chats entre el fiscal Aldo Cantero, quien encabezó la causa, y Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, que demostrarían la manera en que ambos armaron el caso.

