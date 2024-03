HC dilata decisión en Diputados al no tener votos para desaforar a Espínola

El presidente de la Cámara de Diputados estableció ya el orden del día de la sesión extraordinaria de mañana (atendiendo a que por Semana Santa no tendrán la ordinaria de los miércoles) y no volvió a incluir el tratamiento del pedido de desafuero del diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana).

Lea más: Comisión dictamina en mayoría rechazar desafuero del diputado Espínola

Espínola está imputado por supuesta revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio y asociación criminal, en la cuestionada causa en la que también están imputados Mario Abdo y otros exaltos funcionarios de su gobierno, denunciados por el exmandatario y actual presidente de ANR Horacio Cartes.

El martes 19 último, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja emitió dictamen en mayoría por el rechazo al pedido de desafuero, teniendo en cuenta la filtración de conversaciones sobre presunto contubernio entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero, quien debido a esto, junto a su colega Giovanni Grisetti, fueron apartados de la investigación.

Para proceder al desafuero, el cartismo requiere de mayoría de dos tercios, aunque el número varía de acuerdo a la cantidad de presentes (53 en el caso de que estén los 80 diputados). Solo en la bancada de Honor Colorado son 36 y la oposición se muestra renuente a acompañar el desafuero, tras las evidencias de presunta manipulación de la causa.

De momento, los 7 miembros de la bancada B (oficialista) del Partido Colorado se han mostrado “neutrales”, pero este bloque será fundamental tanto para proceder al desafuero como para rechazarlo.

En el caso de que Honor Colorado logre convencer a ese grupo de sus correligionarios, tendrán 43 votos, es decir aún le faltarán una decena más para asegurar, viéndose obligados a buscar ayuda principalmente en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Actualmente el PLRA posee 22 diputados, quienes aunque están divididos en tres bancadas (A, PL y C) y un “independiente”, se han unificado en torno al proyecto de Ley “Hambre Cero”, tratado la semana pasada, ocasión en que sus reclamos fueron totalmente ignorados.

Hay que recordar que aunque el PLRA no emitió postura institucional ni recomendación a sus legisladores de cómo votar con el desafuero, el presidente liberal Hugo Fleitas sugirió no acompañar, mientras que otros como el vicepresidente segundo de la Cámara Baja, Marcelo Salinas (PLRA, A) dijo no querer meterse en la “pelea colorada”.

No obstante, eso es imposible, ya que incluso la ausencia o la abstención terminarán favoreciendo a uno u otro sector.

Por ejemplo, si no se presentan los 7 miembros de la bancada PLRA - A, al reducir el quorum a 73, el cartismo requerirá solo de 49 votos para concretar el desafuero, lo contrario, si se presentan y se abstienen, benefician a Espínola. En la multibancada opositora al menos 7 de los 9 ya están decididos a no acompañar el pedido de desafuero.

Senado definiría tras días santos

En el caso de la Cámara de Senadores, aún no hay dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto al pedido de desafuero que les atañe, que es el del expresidente de la República y senador vitalicio Mario Abdo Benítez.

La intención sería tratar el desafuero 3 de abril. El día previo se cursaría invitación a Abdo y sus abogados para que puedan realizar su descargo. De momento, el cartismo tampoco contaría con la mayoría de dos tercios requerida, es decir, en el caso de que los 45 estén presentes, serían 30 votos.