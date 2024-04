“IPS se cae a pedazos” afirma senadora Martínez

- Usted, además de senadora, ex ministra de Salud, es especialista en Salud Pública...

- Sí, hice mi especialización en Bélgica, en Lovaina...

- ¿Qué puede haber detrás de ese despido del gerente de Salud del IPS, el doctor Morínigo, por denunciar un faltante de 40% de remedios?

- El tema IPS es crónico. Hay corrupción, mal manejo, incapacidad que se comprueba fácilmente en la falta de crecimiento institucional en su servicio al país. Nunca ha pasado del 20% de trabajadores asegurados en mas de 50 años de existencia.

- ¿Porqué no crece si tiene un presupuesto gigantesco?

- Hay todo un sistema de corrupción en una colusión con un sector empresarial que se enriquece con los negocios del Estado, muchas veces en complicidad con los propios aportantes que evaden el IPS en un país que padece de 60% de informalidad.

- IPS tiene todo un consejo con representantes de todos los sectores que ganan muy bien y tienen hasta asesores bien asalariados...

- Es un consejo representativo cuyos miembros tienen manchas y un historial de corrupción sistemática. El IPS se ha vaciado en términos de sus recursos y tiene problemas de gestión y de manejos. Entonces, el resultado es lo que vemos: gente que acude y no tiene los servicios de salud. El tema más sentido es el de los medicamentos...

- De ahí que vemos ese clamor diario de enfermos y familiares...

- Los adultos tenemos enfermedades crónicas. Somos hipertensos, diabéticos, o tenemos colesterol, que exigen que todos los meses tomemos un medicamento. Los gastos se convierten en parte de una rutina de la economía familiar. Hay enfermedades emergentes como el cáncer que ocupan un lugar importante por su alto costo.

- Para un no asegurado es inaccesible...

- Los medicamentos oncológicos están encuadrados entre lo que llamamos “gastos catastróficos en salud”. Le toque a quien le toque exige mucho dinero. Si le agregamos el sistema de diálisis, entonces, todo lo que vemos que está echando agua por diferentes lugares es el resultado de un manejo histórico ineficiente, que no ha sido honesto ni transparente. IPS se cae a pedazos en todas partes como resultado de muchos años de mal manejo y de corrupción institucional.

- “Me echaron como a un perro...”, dijo Morínigo...

- No sabría cuál es la razón exacta de su destitución pero evidentemente decir que 40% de los medicamentos hoy no está al alcance de los beneficiarios es una revelación importante. Si faltara el 40% de los recursos en un banco, ¿qué harían el gerente del banco y su consejo administrativo?

- Estarían todos desesperados...

- ¿Acaso el Presidente y el Consejo Administrativo ordenaron una investigación, una aclaración a la sociedad de que lo que dijo Morínigo es verdad o no? Esto no puede terminar solo con echar a la calle a la persona encargada que sabe todo lo que pasa dentro de la institución. ¡Qué poca capacidad de indignación ya nos queda! Es como la manifestación del calvario, como la crónica de una muerte anunciada, una radiografía de los escándalos que permanentemente reproducen los medios de comunicación: que no hay medicamentos, que no hay médicos, que no hay terapias, que no hay medicamentos oncológicos.

- ¿Dónde hay que hacer los cambios?

- No es solamente una cuestión administrativa de corrección. Hay que hacer cosas diferentes. Hay que intervenir. Ese consejo de IPS es una vergüenza histórica. Uno tras otro han utilizado eso para enriquecerse, para grandes negociados. En este momento su estrategia es la tercerización. Todo se terceriza al sector privado.

- ¿Es un negociado?

- Es la pregunta que ellos tienen que responder, si es solo un negociado para sacar tajada para los involucrados...

- Hubo aparentemente simpatía cuando asumió el nuevo presidente, el doctor Brítez... ¿Qué puede estar pasando? ¿Puede haber una superestructura invisible a los ojos que obliga a agachar la cabeza?

- Yo creo que hay una estructura que viene funcionando desde hace mucho tiempo. El déficit económico y financiero del IPS es una carga que cada vez se viene agravando. El detonante suele ser el tema de los medicamentos. Pero están también las camas de terapia, las internaciones, las coberturas con especialistas. Con suerte una cita le dan en 3 a 4 meses...

- Un 40% de faltante en el sector privado puede poner a los gerentes con las barbas en remojo...

- Imagínese un faltante de billetes del orden del 40% en un banco o un faltante de mercaderías en un supermercado...

- En este caso, “mataron al mensajero”.

- La pregunta es: ¿qué reacción genera la destitución del gerente de IPS? ¿Hubo un escándalo? ¿Paró el IPS? ¿Se convocó a los directores? ¿Se llamó a un equipo de auditoría? ¿Se hizo un inventario de medicamentos? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Se hizo un análisis de las compras? ¿Cuál es el problema? ¿Puede faltar hoy 40%, la otra semana el 60% o la cantidad que sea y que a nadie le importe que la gente esté rogando que le entreguen el medicamento que le falta, o que le den una cama para internarse?

- ¿Fallan las licitaciones? ¿Por qué falta?

- IPS es una institución con tanta historia que se sabe cuánto consume año tras año. Se sabe más o menos por las estadísticas cuánto medicamento se gasta para la hipertensión, para esto o para aquello, cuántos pacientes... Desconozco la información pero me pongo en el lugar de una autoridad a la que le sucede eso. Se va a armar un escándalo. Todos los responsables estarían sin dormir tres semanas para detectar el problema y cambiar las cosas.

- ¿Qué se puede interpretar de este incidente? ¿A quién le está reclamando Morínigo si no es a su Presidente?

- Si es que mintió el doctor Morínigo, si inventó o está mal informado, que se aclare, que se muestre, que se diga: “estos son los depósitos”, “este es el sistema informático”, “este es el último resumen de cada medicamento”. Pero le cambian al doctor y “muerto el rey, viva el rey.” Traen otro y se terminó el problema. Pero, ¿hay o no hay 40%? No es tan simple como decir: “No, eso no es cierto.” Esto es una cuestión cotidiana, histórica, estructural. ¿Usted cree que en un país serio, el Presidente de la República no le llamaría al Presidente del IPS y al Consejo a preguntar? A mí me indigna, me subleva que no les importe lo que está pasando.

- ¿Dónde hay que hurgar entonces? ¿En el Consejo están los responsables?

- Esto tiene una serie de responsables. El Consejo es el encargado de la compra. Hay que ver el sistema, el stock, la distribución, las estadísticas de uso, los criterios para la tercerización de los servicios de imágenes, los servicios de esterilización, la compra de camas como se hizo en la pandemia. Yo me pregunto también si esto no es una estrategia para que no funcione lo público y terminemos tercerizando al privado porque es un negocio.

- ¿Cuál es el problema del IPS?

- El IPS es un problema estructural de corrupción, de mala gestión y por supuesto, de prebendarismo y de partidización política que también tiene su gran impacto, porque claro, cuando se nombra a un director, a un gerente, a un jefe de servicio, todo eso forma parte del deterioro histórico de una de las instituciones más importantes del país. Por eso no entiendo tanto silencio, tanta indiferencia ante una declaración como la que hizo el colega...

- ¿Cómo se puede detectar quiénes se benefician de este desorden?

- Tiene que haber voluntad política. Si es para tapar la cara, para maquillar ante el público nomás sin tocar nada, para que caiga un pez pequeño nomás, no tiene sentido. Estamos hablando de una estructura política y económica que hay que desmantelar. Así como hay colusión con sectores empresariales, del negocio no pueden estar ajenos compadres del partido (Colorado). Habíamos avanzado en una mayor despartidización del sistema público pero con este Gobierno volvimos otra vez a las persecuciones de colorados por colorados en una pelea de copamiento muy peligrosa. El IPS es el gran botín. Porqué cree que se pelean sobre la ley de superintendencia de pensiones. Porque ahí está la plata más importante que hoy se tiene en el Paraguay. Estamos a las puertas de una crisis social tremenda que va a producir seguramente unos cuántos nuevos ricos.