Patria Querida critica dependencia de Santiago Peña al Comando de Honor Colorado

La dependencia del presidente de la República, Santiago Peña, del Comando de Honor Colorado preocupa al Partido Patria Querida en cuanto a la gobernabilidad de la República del Paraguay, según expresa la conducción ejecutiva del PPQ en un comunicado.

“Existe una dinámica en el actual Ejecutivo de la que debemos dejar constancia. Varias de las últimas decisiones políticas, según confesiones del entorno del Presidente Peña, se tomaron en un autodenominado Comando HC (Honor Colorado), del que el Presidente forma parte, pero es uno más”, indican en el documento.

Cuestionan dependencia de Peña de personajes externos

PPQ señala que al tomarse las decisiones en el comando, donde el Presidente de la República es un miembro más, no existe independencia del Poder Ejecutivo, el cual tiene mandato popular.

“Si el Presidente de la República es uno más de un comando, gobierna el comando y no el Presidente. Si el Presidente de la República es minoría en un comando, gobierna el comando y no el Presidente. Si el Presidente de la República se somete a un comando, dirige el Poder Ejecutivo un comando, no el Presidente de la República”, agregan.

Agregan que no existen experiencias positivas en la región de presidentes sometidos a personajes externos a los que recibieron mandato popular. “Usualmente, estos gobiernos caen en desgracia”, resaltan.

Mencionan disparidad de criterios entre miembros del comando HC

Entre los puntos citados en el comunicado, los miembros de la conducción ejecutiva de PPQ mencionan la expulsión inconstitucional de Kattya González del Senado, criticando que pese a que existían criterios dispares entre el Presidente de la República, el presidente del Congreso, y otros miembros del Comando HC, imperó lo decidido por el comando.

“No es un tema menor que la expulsión de una senadora impulsada por el movimiento oficialista haya tenido la opinión contraria del Presidente de la República, del presidente del Congreso y del líder de la bancada. Síntoma que los que encabezan algunos de los poderes del Estado, en realidad no dirigen, sino obedecen. Deben tomar nota, sin embargo, que la delegación del poder no delega la responsabilidad política”, sentencian.