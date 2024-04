Incan usará millones para publicidad, mientras pacientes no tienen remedios

El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) alista una contratación directa por el servicio de publicidad y propaganda para el ente, en la que proyecta destinar G. 73.266.480, de acuerdo con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El llamado a licitación con ID 439.589 está en etapa de evaluación cerrada en estado programado, por lo que sería la última fase antes de ser ejecutada y, por sobre todo, pagada, en un momento complicado para los pacientes oncológicos que claman por medicamentos.

Los registros de la DNCP muestran que el proceso arrancó en enero último y la apertura del único oferente se realizó el 23 de febrero de 2024.

“El acto de apertura fue realizado a pesar de contar solo con un oferente, debido a la necesidad urgente de adquirir los servicios”, dice una parte del documento.

La empresa adjudicada en este proceso es Ingenet SRL, representada por Pablo Quiroz. También resalta que fueron 5 las empresas invitadas, lo que no significa que fueron oferentes.

La firma adjudicada

En lo que respecta a la empresa adjudicada Ingenet SRL, los registros de la DNCP muestran que ya fue asignada en varias oportunidades en los llamados de las empresas del Estado.

Entre ellos figuran el Congreso Nacional, donde en julio del año pasado se alzó con una licitación de G. 80.000.000. En noviembre facturó con el Ministerio de Desarrollo Social unos G. 200.000.000 por el servicio de impresiones.

También aparece que fue adjudicada para la provisión y colocación de cortinas por G. 130 millones para la Facultad Politécnica de la Unidad Nacional de Asunción (UNA).

Realizó mantenimiento de edificios de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) por G. 100.000.000.

Asimismo fue adjudicada para el mantenimiento de edificios del Ministerio de Trabajo.

Tratamos de tener la versión del responsable del Incan, el Dr. Raúl Doria, pero hasta el cierre de nuestra redacción, no atendió nuestros llamados al contacto con terminación 201.

Atención, en aumento

La semana pasada el propio director del Incan señaló que el puesto sanitario atiende unos 3.000 pacientes por mes y registra un incremento anual en atenciones del 30% en los últimos 5 años. La alta demanda sumada al insuficiente presupuesto derivan en el desabastecimiento crónico de medicamentos, justificó.

Los pacientes que acuden al hospital desde diversos puntos del país, a diario se encuentran con la sorpresa de tener que desembolsar elevados montos de dinero para recibir atención.

La asociación de pacientes oncológicos pide al Gobierno Nacional que quintuplique el presupuesto para este sector.

Gastó G. 31 millones por un solo fármaco

Elizabeth Ruiz Díaz (26) padece coriocarcinoma estadio 2 con secundarismo pulmonar sincrónico. Sigue su tratamiento médico contra el cáncer en el Hospital de Clínicas. Comentó que tuvo que gastar de su bolsillo G. 31 millones para adquirir un medicamento que no le proveen por faltante.

Dijo que sus cuidados médicos se componen de tres fármacos. Dos le entrega Clínicas, pero un tercero ella debe ingeniarse para conseguir y cumplir con sus sesiones de quimioterapia.

Según explicó, el Incan suele proveer medicamentos al hospital donde sigue su proceso.

“Pregunto por el medicamento y me dicen que en Clínicas no tienen aún. Llamo al Ministerio de Salud Pública y me dicen que se hizo la licitación, pero ningún laboratorio se presentó”, afirmó.

Ante esta situación, la paciente debió comprar la medicina en la Argentina. Le manifestó a las autoridades sanitarias que ella estaba comprando del país vecino y les planteó la posibilidad de importar, pero le respondieron que esa es una compra internacional y que es otro el papeleo necesario.