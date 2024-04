Milei está dispuesto a revertir el peaje arbitrario, afirman

-Se reunieron con los argentinos después de un año y medio de hostilidades. ¿Cuál fue el ambiente después de tanta discordia del Gobierno anterior?

-Estamos celebrando que se haya dado esta reunión por primera vez con los representantes argentinos, como dijo usted, después de tantas hostilidades, de intransigencias y agravios (con el Gobierno de Alberto Fernández). Ellos asumieron el compromiso de sincerar el alcance y restablecer una tarifa razonable de acuerdo a los servicios que se consideren necesarios y prestados. O sea, el nuevo Gobierno (argentino) está solucionando esta problemática heredada del Gobierno anterior que impuso ese peaje de manera unilateral y arbitraria.

-Son otros los interlocutores seguramente

-Son otros los interlocutores porque realmente, recordará el ‘impasse’ ocurrido luego de la visita del ministro de Economía y candidato a presidente (por el kirchnerismo) Sergio Massa, y bueno, recordará el tono en que se trataba esta situación.

-Con una hostilidad inusitada

-Ahora se nota la voluntad política para solucionarlo, y con eso se destraba un montón de condiciones que estaban apuntando a una definición en un ámbito de arbitraje internacional. Ahora se dio un giro a la historia y estamos hablando de que se ha conformado una mesa técnica para optimizar todo el sistema y que sea beneficioso para todos.

-¿Se sigue cobrando el peaje de 1,47 dólares por tonelada o eso se suspendió?

-La resolución sigue vigente porque no ha sido derogada, pero en la práctica lo que ocurre es que no se está ejecutando el cobro. Existe una suspensión fáctica de esa resolución. Ellos se comprometieron en no realizar ningún tipo de interdicción o detención o embargo, lo que supone una derogación tácita de ese peaje actual. Es un paso demasiado importante que estamos dando.

-¿Las embarcaciones paraguayas pueden circular libremente como antes?

-Sí, están circulando en condiciones normales y no se espera que ocurran eventos relacionados con el tema del peaje, por lo menos ese fue el compromiso que asumieron ayer en busca de una solución y el aporte de una cuota de buena fe para solucionar todo el inconveniente.

-¿La incertidumbre ya no existe entonces?

-Ya no. En la reunión de Buenos Aires pudimos aclarar muchas cosas, poner muchas cuestiones sobre la mesa. Nos comprometimos en trabajar, compartir toda la información que se requiera y, mientras se hace la reingeniería de todo el sistema ellos se comprometieron a no dificultar la navegación o en alguna interdicción. Por lo tanto, pensamos que vamos a seguir operando en condiciones normales.

-Uno hubiera esperado una resolución más rápida, si uno trata de entender las directivas liberales del nuevo Presidente argentino

-Entendiendo la extrema complejidad que se está dando en todo esto, estamos hablando que no es solamente una cuestión bilateral entre Argentina y Brasil o Argentina y Paraguay sino es una cuestión multilateral entre los países que conformamos el tratado de la hidrovía, que somos 5. Hay que entender también el contexto político social y económico por el cual está atravesando Argentina. Ellos tienen una presión enorme de poder estabilizar las cuentas internas y sobre todo prestar servicios. Existen muchos otros factores correlacionados. La solución es compleja. La reunión que tuvimos duró todo un día. Hay muchos detalles. En el resultado nosotros estamos conformes y me parece que tenemos que sobrellevar esta línea de diálogo para poder subsanar el inconveniente.

-¿Los nuevos interlocutores tienen conocimiento pleno de la situación como ustedes?

-Si bien son personas que han asumido sus cargos recientemente, varias de ellas ya estuvieron trabajando en cargos públicos, diplomáticos. El diálogo es bastante pragmático. La primera reunión fue muy productiva.

-Se decía que el peaje que imponen los argentinos no le mueve el pelo a la economía argentina

-Por supuesto. Son como 50 millones de dólares. Esto no es una cuestión relevante para la economía argentina. Pero bueno, lo que pasó antes es historia del pasado. Estamos tratando de dar vuelta de página. Confiamos en que hemos vuelto a fojas cero. Hay principio de entendimiento, un plan concreto y plazos que creemos se van a cumplir para poder solucionar todo esto.

-¿Están más razonables? ¿El nuevo presidente Milei no tiene tanto misterio como se temía, como una pelota de rugby que no se sabe para dónde pica?

-Por lo que percibimos en la reunión, entendemos que por lo menos es mucho más coherente y directo el diálogo. Es una buena señal. Nosotros entendemos que este Gobierno actual de la Argentina tiene otra visión sobre el desarrollo regional. Entiende que es conveniente para todos. Creemos que existe una voluntad política real después de los encuentros que mantuvieron los presidentes Milei y Peña.

-¿En la flota paraguaya hay capital argentino?

-Así es, tenemos mucho capital internacional y entre ellos capital argentino.

-¿Es cierto que la flota paraguaya inyecta bastante dinero a los puertos argentinos, independientemente del peaje?

-Le doy un número. El año pasado, en toda la hidrovía se transportaron 25 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad son carga paraguaya. Más del 90% fueron transportados por embarcaciones paraguayas y más del 70% de todo ese volumen pasó a través de puertos argentinos, entrando y saliendo, y casi 8 millones de toneladas fueron materia prima para industrias argentinas. O sea, el efecto económico que el movimiento de la hidrovía tiene en la Argentina es gigantesco. Va mucho más allá. El peaje es un tema marginal para ellos.

-Paraguay tampoco tiene otra alternativa

-Por supuesto. Es una cuestión de Estado para nosotros. El 80% de nuestro comercio exterior depende de la hidrovía.

-¿En qué medida les afecta a los brasileños del Mato Grosso, a los bolivianos?

-La actividad brasileña viene creciendo a pasos muy rápidos. Cada vez tiene mayor peso, por ende, Brasil está cada vez más interesado en que esto se pueda solucionar lo antes posible. En el caso boliviano también, país mediterráneo como nosotros depende de esta vía para poder conectarse con el mundo por el Atlántico, además de sus vías terrestres que lo conectan con el Pacífico. Pero en general su volumen todavía no es muy representativo. No tiene tanto peso. Aún así, Bolivia siempre estuvo de nuestra parte y nos dio soporte en todo este conflicto.

-¿En qué medida la apertura de esta nueva ruta bioceánica que parte de Carmelo Peralta puede influir en el desarrollo?

-Definitivamente es un gran avance para la matriz logística de nuestro país y de la región. Imagínese que será un punto de intersección horizontal y vertical que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a lo largo de 3.400 km. Se puede pensar en un desarrollo multimodal conectando mayores puntos a menor costo, atrayendo inversiones, industrias, o sea que definitivamente es algo que va a cambiar la matriz logística de toda la región.

-¿En qué medida les va a convenir más a los productores un puerto nuevo en Carmelo Peralta?

-Para productos con valor agregado, entendemos nosotros que los contenedores son opción más que válida. Observamos también que existirían tránsitos multimodales donde se hacen trasbordos desde-hacia la hidrovía, desde-hacia la Bioceánica. Vemos que una gama mayor de productos puede ser competitivo para exportación y para importación.

-¿Podemos ver un mayor flujo desde el Mato Grosso?

-Sí, claro, estoy convencido de que va a ser así. Estoy siguiendo como todos con expectativa la construcción de la Bioceánica y el desarrollo regional que podría crecer alrededor de su intersección con el río Paraguay. Están avanzando muy rápidamente las inversiones privadas en torno a toda esa región. Estamos hablando de puertos, terminales de trasbordo, facilidades para embarcaciones y camiones. Se está preparando para ser un hub (centro) de logística.

-¿Cuál es la situación actual de la flota paraguaya?

-Tenemos más de 3.000 barcazas. Es la tercera flota más importante del mundo y la mayor de Sudamérica. La tendencia es que continúa manteniendo esa posición. En la década del 2010-2020 el negocio pasó por un ciclo difícil. Desde el año pasado hay una visión diferente. La proyección es de crecimiento constante. Hay una necesidad de reformas institucionales y jurídicas, de actualización de las leyes de navegación y decretos de incorporación. Son desafíos de corto plazo que requieren apoyo oficial para su concreción.

-¿En qué medida influye en la economía nacional?

-Para que tenga una idea, los armadores asociados a Cafym (Centro de Armadores Fluviales y Marítimos) tienen inversiones por aproximadamente 3.000 millones de dólares. La actividad ocupa a más de 30.000 personas con algunas industrias que tienen un capital intensivo. Es uno de los grandes aportantes al sistema de previsión social. Gran parte de los asociados son grandes contribuyentes para tributación. Definitivamente el crecimiento de la hidrovía tendrá un impacto importantísimo en la economía de nuestro país.

-¿Cuándo será un río navegable de todo tiempo?

-Podemos decir que es navegable los 365 días del año, especialmente de Asunción al sur. Prácticamente no existen interrupciones totales en condiciones diversas de calado. Ahora mismo con esta situación de bajante estamos viendo que la capacidad se ve afectada por lo menos en 40%. Eso es un impacto gigante para el transporte y para logística en general. En el tramo norte sí existen desafíos gigantescos. Hay pasos importantes con piedras, principalmente en el tramo Vallemí-Concepción donde, con niveles bajos de agua ya no se puede navegar directamente. Estamos trabajando en planos, insistiendo al Gobierno en desarrollar un plan maestro para tener una hidrovía navegable 365 días del año, que sea sobre todo previsible que permita navegar a un calado mínimo aceptable.

-¿Tiene un plazo para que eso funcione?

-Yo creo que antes de fin de año ya vamos a tener un plan concreto sobre las obras que se deben realizar. Estamos trabajando con estudios de ingeniería hidráulica y de impacto ambiental para intervenir en algunos pasos que son necesarios para poder mejorar todo el sistema que nos beneficiará a todos.

-¿Es leyenda o realidad el interés geopolítico de Estados Unidos en la hidrovía? Acaban de acordar también con el nuevo Gobierno argentino

-Yo solamente puedo hablar del aspecto técnico operacional, sin meterme en especulaciones de tipo político. Lo que le puedo asegurar es que el cuerpo de ingenieros de la Armada de Estados Unidos es el órgano que probablemente tenga mayor experiencia en trabajos de ingeniería hidráulica en el mundo. Ellos hicieron navegable el río Mississippi, 40.000 km de una vía con las mismas o mayores dificultades que la nuestra. El Canal de Panamá lo construyeron ellos. O sea, son más de 100 años de experiencia, con tecnología propia, de la Nasa, para analizar los modelos hidrológicos y meteorológicos. Todo lo que pueda provenir de una institución que nos pueda transferir conocimiento y tecnología es bienvenido. Los armadores formamos parte de la mesa de impulso de un plan maestro firmado el año pasado con Estados Unidos.

-Ahora firmó Argentina

-Es el mismo memorando, con otros componentes pero básicamente la idea es asistencia y cooperación técnica también para el desarrollo de la hidrovía.

-El resto es opinión con sesgo ideológico

-No tiene más que eso. Si bien suena como algo un poco pesado que la Armada de los Estados Unidos se involucre, le puedo asegurar que el 90% de su cuerpo de ingenieros es personal civil. Desde el punto de vista técnico operacional puedo dar fe de que es una organización que tiene absolutamente la experiencia que necesitamos. No quiero decir con eso que no tengamos a nivel regional profesionales que lo puedan hacer, por supuesto que sí, pero teniendo el ofrecimiento de una institución de tanta experiencia, me parece muy importante que puedan aportar sus conocimientos y celebro que hayan acordado también con Argentina, así como ya tienen con Brasil desde hace años.