Senadora trata de “desubicado” a ministro de Economía: “Habla de estabilidad en un país donde no hay comida ni trabajo”

La senadora Yolanda Paredes se pronunció en la sesión de hoy con respecto a las polémicas declaraciones del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos sobre la macroeconomía y los estudiantes de la UNA. “Hablan de estabilidad siendo que es un país donde no hay comida en la mesa, no hay trabajo”, cuestionó. Agregó que “no hay plata” en los fondos de Tesoro y que no solo se perderá el Arancel Cero, porque también se derogaron leyes de proyectos de investigación, salud mental y trasplantes.