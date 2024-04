“No hay acuerdo, esto continúa”, dicen estudiantes tras reunión con legisladores

Tras la llegada de estudiantes de la Universidad Nacional del Este (UNE) al Congreso, los líderes de esa casa de estudios y de la Universidad Nacional de Asunción se reunieron con legisladores con respecto al paro para exigir garantías para el Arancel Cero. Al salir, confirmaron que todavía no se llega a ningún acuerdo y que solo fue una reunión informativa.

“Los que estuvieron presentes ayer no representan a la movilización. Una reglamentación nomás no es suficiente, la ley está por encima de una reglamentación, no es ninguna garantía”, señaló Daniela Fariña, de la UNE, sobre una de las propuestas para destrabar la crisis.

Advirtió que seguirán con las medidas de fuerza hasta lograr obtener un acuerdo que sea beneficioso para todos los estudiantes. “Vamos a seguir movilizándonos. El Gobierno tiene que dejar de dar soluciones parche (...) Están intentando dividir a los estudiantes, pero estamos más unidos que nunca. Acá no termina y continuaremos hasta que se financien todos los programas”, manifestó.

En ese sentido, además del Arancel cero, ahora los estudiantes piden garantías para los programas de investigación que eran financiados con el Fonacide y que ahora quedan a la deriva tras la aprobación de la ley “Hambre cero”.

“Están haciendo que la educación sea un privilegio”

La estudiante señaló que se dejaron sin fondos para financiar proyectos esenciales para el desarrollo de un país. “Las investigaciones y ciencias son necesarias para que un país continúe desarrollándose, para cualquier política pública, eso se desfinanció”, enfatizó.

Agregó que el Ejecutivo y el Congreso aprobaron una ley sin consultar con todos los actores, pese a las quejas que se hicieron previamente. “El Gobierno no se prestó para dialogar con los afectados y recién ahora se están abriendo, esto tenía que pasar antes”, enfatizó.

Señaló que seguirán movilizándose para exigir el derecho a acceder a una educación gratuita y de calidad. “El Gobierno está haciendo que la educación sea un privilegio, por el cual tenemos que luchar”, lamentó.

“A veces tomamos decisiones espontáneas”, dice Ovelar

El presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, luego de la reunión señaló que siguen debatiendo todas las posibilidades y le restó importancia a las protestas. Señaló que se registran porque estamos en democracia y afirmó que seguirán las conversaciones con los manifestantes. “Un modelo republicano nos exige situaciones como esta”, indicó.

Dijo que el error fue no abrir el debate con los estudiantes antes de la aprobación de la ley. “Pero de todas maneras hoy seguimos conversando... Nunca uno tiene una receta definitiva y exacta”, declaró.

Con respecto a si la decisión de aprobar la ley salió de Horacio Cartes, dijo que “a veces” no es así. “Mba’e (Qué) orden del quincho pio! Hay decisiones que tomamos acá nosotros de manera espontánea a veces”, respondió el Presidente del Congreso.