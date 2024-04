Dionisio busca embarrar a sus colegas de la oposición

El senador expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dionisio Amarilla, horas antes de la sesión ordinaria del Senado tildó de “mosquitas muertas éticas” a sus colegas Rafael Filizzola (PDP) y a Celeste Amarilla (PLRA) a través de sus redes sociales y aseguró que ambos fueron partícipes de la corrección de la resolución en la que restituyeron los fueros parlamentarios.

Amarilla dijo que antes de aprobar el acta de la sesión del jueves 4 de abril “propondré se elimine para él y ella los puntos 3 y 4 de la resolución y asunto solucionado. Así no se mezclan con los otros dos casos”, dijo el parlamentario en su cuenta “X”.

Sin embargo, en el momento en que se puso a consideración del pleno, el senador no se animó a plantear el desafuero de sus colegas. La intención no fue dialogada con sus colegas del cartismo, bloque que define las movidas en el Senado.

El senador Filizzola (PDP), a quien el cartismo restituyó sus fueros junto con los imputados senadores cartistas Erico Galeano y Hernán Rivas, dijo que no tendría inconvenientes en que le desafueren.

Indicó que desde el 2013 se viene defendiendo y que no presentó ningún incidente desde el 2015 o 2016. “Yo no tengo forma en que en ese proceso sea condenado. Tengo la convicción de que por lo menos si actúan con independencia los jueces me tienen que sobreseer. Lo que yo quiero más que fueros es el sobreseimiento definitivo, que es lo que corresponde”, dijo el legislador opositor.

Respondió a su colega Dionisio Amarilla y dijo que no firmó la resolución y que votó en contra de la restitución al señalar que es un tema que no tiene precedentes. “Creo que es una especie de chantaje, pero yo por lo menos lo que no voy a hacer es dejarme chantajear. Prefiero que me saquen la investidura, que me manden a la cárcel”, contestó al señalar que se va a defender donde sea.