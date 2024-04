Video: estudiantes pidieron a ministro y viceministro de Educación que se retiren de la UNA

Este miércoles, los estudiantes de la UNA pidieron al ministro de Educación, Luis Ramírez y al viceministro de Educación Superior, Federico Mora, que se retiren del campus de la universidad nacional luego de haberse acercado ahí con la intención de “negociar” con los manifestantes, según refieren desde el Frente de Alianza Estudiantil.

La vocera de esta alianza, Nathalia Rojas, explicó que los estudiantes se acercaron hacia los funcionarios que habían pedido hablar con representantes de la UNA, aunque por parte de los estudiantes existía un “enojo” porque ellos participaron de audiencias sobre el proyecto Hambre cero pero según la universitaria, los jóvenes no fueron escuchados.

“Nosotros nos fuimos a colocar nuestra postura con todas las preocupaciones por las contradicciones que tiene el proyecto Hambre cero y no nos escucharon; varias veces nos referimos al ministro Ramírez justamente cuando dijo ayuno intermitente y no tiene sentido que ahora quieran venir a escucharnos siendo que saben cuál es la postura que tenemos y con el proyecto ya aprobado. Nosotros les pedimos amablemente que se retiren pero ellos seguían insistiendo”, declaró en comunicación con ABC Cardinal.

Asimismo, la estudiante consideró que los gobernantes “ahora se sienten un poco desesperados” ante el despertar estudiantil y sostuvo que el Gobierno “busca calmar las cosas” con intentos de negociaciones como este.

Estudiantes de la UNA convocan a asamblea

Por otra parte, la manifestante confirmó que para las 18:00 de hoy se prevé una asamblea en el rectorado de la UNA para “definir la línea jurídica que vamos a consensuar entre todas las facultades” con la intención de seguir defendiendo el Arancel Cero.

“Nuestros representantes estudiantiles están otra vez negociando sin consenso de los estudiantes como pasó ayer en Mburuvicha Róga. En Paraguay hay una crisis de identidad, como la población en general no se siente representada por sus legisladores, eso también pasa en la universidad porque que tengan los votos no se significa que la mayoría esté de acuerdo con sus prácticas; hay representantes cercanos al cartismo o que militan en el Partido Colorado y no estamos de acuerdo con eso”, concluyó.

