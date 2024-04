¿Qué pasó con Hermann Pankow, primer denunciante de causa la Metrobús?

El ingeniero Hermann Pankow Noguera, quien hizo la primera denuncia sobre los hechos de corrupción que ocurrieron en torno a la obra del Metrobús, y que actualmente vive refugiado en Brasil debido a la persecución que sufrió por el caso, contó que hasta el momento sigue en rebeldía para el Ministerio Público, pero no por haber denunciado corrupción, sino que lo imputaron por denuncia falsa por haber denunciado sobre puentes inseguros de nuestro país que causaron muertes.

El ingeniero, quien es el principal denunciante en el caso Metrobús, contó que la Fiscalía nunca lo contactó para que pueda aportar más datos y que apenas tuvo oportunidad de acceder a una secretaria y ratificar su denuncia.

Además, nunca tuvo acceso a la carpeta de investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Metrobús: acusan y piden juicio para Ramón Jiménez Gaona y otros dos exfuncionarios

Depende de la Fiscalía para que lo acusen de denuncia falsa

Por otro lado, Hermann Pankow recordó que el Código Procesal Penal castiga con cárcel a quien hace denuncias falsas. Por tanto, ahora que está imputado, su situación está en manos de que la Fiscalía haga o no diligencias para que lo puedan acusar o no de que hizo una denuncia falsa.

“A mí ya me armaron un proceso por denuncia falsa, sigo procesado por eso, Ramón Jiménez Gaona me armó el proceso, pero ellos no son tontos, no se meten en el caso de corrupción, usan las denuncias que hice sobre puentes inseguros”, aclaró.

Criticó además la actitud que tienen actualmente los imputados Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger y Marta Regina Benítez Morínigo. No se comportan como inocentes, porque el que reclama inocencia clama por su inocencia en todos los medios, ellos actúan en al oscuridad como culpables”.

Lea más: Metrobús: frentistas quebraron y hasta murieron por el fracasado proyecto, según abogado

Desestimaron su denuncia sobre puentes inseguros

Hermann Pankow recordó que antes de denunciar el caso de los puentes inseguros a la Fiscalía, primero escribió una nota al MOPC en la que hizo constar los datos de las muertes que ocurrieron debido a autos que cayeron a arroyos por las barandas inseguras.

Pero en ese momento le desestimaron la denuncia porque una fiscala de Asunción dijo que no estaban capacitados para abarcar todos los casos del país.

No obstante, enfatizó que la denuncia no fue calificada como maliciosa, por tanto, considera que le “fabricaron”, una imputación irregular por denuncia falsa.

El ingeniero puntualizó que el modus operandi de la Fiscalía desde hace tiempo es estar al servicio de los poderosos.

“Lo que hicieron fue desempolvar una anterior denuncia desestimada y transformarla en una falsa denuncia”, explicó.

Lea más: Caso Metrobús: auditoría detectó falta de autorizaciones y millonarios ajustes para obras

Buscó refugio en Brasil

Contó también que si decidió buscar refugio político en Brasil fue porque llegó a recibir amenazas de muerte tras denunciar el caso Metrobús. Pero a pesar de que fue a denunciar esto en la barrial Nº 3 de la Fiscalía no le tomaron en serio ni pidieron oficios de las compañías telefónicas para identificar a quienes los estaban amenazando.

Agregó que ya estando en Brasil, lo citaban para audiencias por la nueva imputación que tenía, pero le negaban que estas sean telemáticas, a pesar de que él les explicaba que no estaba en el país por las amenazas recibidas.

Fue así como lo pusieron en rebeldía por no presentarse a las audiencias, sin tener en cuenta que además estábamos en pandemia.

Actualmente, cuenta que consiguió levantar algunos procesos y al fin le dieron las audiencias telemáticas, pero pide no estar más en una rebeldía que “no tenía que ocurrir”.

Fiscala pidió juicio oral para responsables

Ayer jueves 11, en al último día de plazo, la fiscala María Estefanía González presentó acusación y pidió juicio oral y público por presunta lesión de confianza para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y otros funcionarios de su administración, por el caso de la fallida obra del metrobús. El Ministerio Público habla de un perjuicio de casi US$ 24 millones.