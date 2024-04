Metrobús: frentistas quebraron y hasta murieron por el fracasado proyecto, según abogado

El abogado Guillermo González, defensor de los frentistas afectados por el fallido proyecto metrobús, señaló que el caso va camino al “oparei” y son conscientes de que la Justicia no va a actuar. Señaló que no se sorprenderá si los imputados son blanqueados, pues forman parte del cartismo y del Gobierno actual.

“Fue un mamotreto que vendieron al Paraguay como la panacea y era inviable. Se le estafó al pueblo paraguayo y no puede ser que la Fiscalía, como representante de la sociedad, no haya hecho nada”, cuestionó. Agregó que la imputación a Ramón Jiménez Gaona, María Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger fue “por el show” y hoy no los acusan pese a tener todas las pruebas.

Relató que al menos 250 negocios quebraron y tuvieron que cerrar debido a que las obras impedían la llegada de clientes. “Hubo gente que murió porque entró en bancarrota. No podían más comer porque no les ingresaba plata y debían por todos lados. Mucha gente entró en convocatoria de acreedores”, señaló.

Ni siquiera se previó el espacio necesario para el metrobús

Así también, mencionó que él mismo verificó el tamaño de las veredas en las zonas de San Lorenzo y Fernando para medir si se tenía el espacio suficiente para una obra de esta envergadura. “Era inviable, no se pedía realizar. Yo medí la avenida y teníamos 20 metros nomás en promedio y este mamotreto necesitaba 35. No tenían previsto absolutamente nada. Mucha gente lo perdió todo”, lamentó.

Señaló que el Eusebio Ayala ese era el promedio de espacio. “Eso significa que teníamos que entrar a la fachada de la gente, 3 a 4 metros, no solo en la vereda como decían. Teníamos que romper fachadas de la gente, no era solo carteles. Rompíamos todo, desvalorizábamos el inmueble... No teníamos previsto nada, no tenían cómo hacer, era imposible de realizar”, enfatizó.

Recordó además que el pliego de bases y condiciones incluía trabajos previos de desagües pluviales, cables subterráneos y medidas de compensación para todos los afectados, además de la conformidad.

Finalmente, recalcó que no le sorprende que la Fiscalía hasta la fecha no haya presentado acusaciones y cuestionó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, no haya actuado en este emblemático caso.