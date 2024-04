Santiago Peña anuncia instalación de FTC en la zona de Canindeyú

En una declarada guerra de grupos criminales por la monopolización de la producción y venta de marihuana, en las últimas se han registrado hechos de sicariato que rompieron la tranquilidad de los canindeyuenses. Como una medida de urgencia ante la inseguridad, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció que en el departamento de Canindeyú se instalará “una unidad de pacificación de la Fuerza de Tarea Conjunta” con la finalidad de parar los enfrentamientos sangrientos de los grupos criminales.

“El Gobierno nacional viene a decir presente, viene a decir que conocemos de sus penurias, pero también sabemos de las grandes oportunidades que tenemos en este gran proyecto de que el campo siga siendo ese gran motor y esa gran política social que queremos llevar y que es la generación de empleos”, expresó en su discurso el presidente presidente Peña durante el acto de inauguración de la Expo Canindeyú 2024 que se desarrolla hasta mañana en el distrito de La Paloma del Espíritu Santo.

Agregó que si no hay paz y no hay seguridad, nunca habrá desarrollo en el Paraguay.

“Nuestro país es lugar de gente trabajadora y ante las inseguridad que apareció hace unos 11 años, nació la FTC, que con su presencia en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay ha ayudado a mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo.

“He tomado la decisión de abrir una sub área de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Departamento de Canindeyú”, anunció en el acto Santiago Peña. Comentó que la seguridad es responsabilidad del Gobierno y que Canindeyú sentirá el respaldo del Gobierno para devolver la tranquilidad y seguridad a la gente.

“El tema de seguridad es muy sensible para nosotros, no va a haber desarrollo si no hay seguridad, esta será la séptima Sub Área de Pacificación que forma parte del trabajo que viene realizando la Fuerza de Tarea Conjunta”, refirió con respecto al anuncio de la presencia efectiva para combatir a los grupos criminales en el departamento de Canindeyú.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada por Decreto del ejecutivo N° 103/2013, es una unidad de las Fuerzas Armadas e integrada por miembros de la Policía Nacional y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que inicialmente fue concebida para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).