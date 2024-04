Yacyretá no muestra evidencia de que anuló el nombramiento del hermanito de Hernán Rivas

Fuentes internas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) revelaron ayer que, luego de la indignación ciudadana, se anuló el nombramiento como funcionario permanente de Alexis Rivas, hermano menor del senador cartista Hernán Rivas.

No obstante, hasta ahora no hay evidencias de que se haya dejado sin efecto la designación, pues la binacional aún no dio a conocer la resolución o siquiera una información oficial, como un comunicado.

Incluso, desde la EBY se informó ayer que realizarían una conferencia de prensa para dar a conocer la situación; posteriormente que emitirían un comunicado anunciando la anulación del contrato, pero hasta ahora no han brindado ninguna información oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Después de la indignación, anulan millonario nombramiento del hermanito de Hernán Rivas en la EBY

Director general y de Recursos Humanos de Yacyretá se esconden

El director general de la EBY, Luis Benítez, ni siquiera se pronunció sobre el caso e ignoró a los múltiples contactos que desde ABC se realizaron.

El director de Talentos Humanos de Yacyretá, Édgar Rodas, también ignoró las consultas de ABC, recurriendo al silencio y el hermetismo. Ninguno de los dos funcionarios, que están obligados a brindar una respuesta a la ciudadanía sobre el polémico nombramiento, acusaron recibo de los mensajes.

Lea más: EBY se mantiene en rotundo silencio ante consultas sobre hermano de senador Hernán Rivas

El joven de 24 años había sido ubicado con un salario de G. 20 millones al mes, sin tener título, lo cual generó una ola de indignación ciudadana. Incluso, hay acusaciones de que Alexis Rivas fue “planillero”.