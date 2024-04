Anuncian que Peña premiará con otro cargo al viceministro “enojado”

“No es una interna dentro del movimiento Honor Colorado. No lo veo así. Siempre estamos en contacto con la dirigencia. No hay diferencias. No lo veo así. Yo creo que Miguel Olmedo (destituido viceministro de Salud) va a ocupar otro cargo, porque es un profesional muy destacado”, expresó ayer en ABC el abogado Eduardo “Presi” González Báez, jefe de gabinete del Partido Colorado y miembro del Comando de Honor Colorado (HC).

González Báez aludió a la destitución del seccionalero de Cordillera, Miguel Olmedo Leites, del cargo de viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud, por una presunta disputa con la ministra de esa cartera, María Teresa Barán.

Actualmente, Olmedo es coordinador de la Secretaría de la Salud de la ANR, que preside Horacio Cartes.

Consultado si los cambios de ministros del Poder Ejecutivo se toman en el comando de Honor Colorado (HC), González respondió que “las designaciones lo hace el Presidente de forma personal” y “no tiene por qué comunicarle al comando HC. Es una responsabilidad absoluta (del jefe de Estado)”, argumentó quien es asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Consultado que el comando de HC se reúne en Mburuvicha Róga, González indicó que lo hacen en la residencia oficial para cuidar la investidura del presidente Peña.

Requerido sobre la relación del comando de HC con la jefa de Gabinete Civil, Lea Giménez, respondió que el lazo es fluido. Contó que la ministra asiste también a la reunión del comando de HC.

También negó fisuras en HC. Dijo que la cúpula “siempre está en contacto con la dirigencia, trabajando con el presidente Cartes”.

Peña firmó el Decreto Nº 1508 por el cual nombró este miércoles último al doctor Santiago García en reemplazo de Olmedo. Ante esto, las bases que responden a Olmedo reaccionaron en su apoyo con un comunicado que incluye concejales departamentales, tres intendentes, excandidatos y otros.

El mes pasado, el seccionalero se puso en el foco de los cuestionamientos ciudadanos nuevamente, luego de pedir a Cartes (y no a Peña) cargos para sus correligionarios cordilleranos. Esto ocurrió en horario laboral, durante una reunión en la Junta de Gobierno de la ANR.

También dirigentes de base de la ciudad de Coronel Oviedo cuestionaron los nombramientos de liberales en binacionales.