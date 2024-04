Cartismo adelanta reculada sobre devolución de fueros: “A veces cometemos errores”

Tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad sobre la resolución del Senado mediante la cual se repuso los fueros de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, ahora la bancada cartista dice que ”volverá a analizar” la medida adoptada por mayoría, sin debate.

Derlis Maidana (ANR-HC) confirmó que recibieron un dictamen del abogado constitucionalista Marcelo Duarte, quien aconseja dejar sin efecto esa resolución debido a que los parlamentarios no tienen atribuciones para “devolver” fueros, solo para retirarlos.

Admitió hoy que cometieron un error y ahora van a analizar qué medida van a tomar. “Todos cometemos errores, a veces por el fragor de la batalla tomamos decisiones que no son tan correctas y tenemos que desdecirnos al futuro, me parece que es normal en todas las bancadas”, sostuvo.

Aseguró que ahora entiende que la Constitución Nacional les da la facultad de quitar fueros, pero no para reponerlos. Consultado sobre por qué no hicieron ese análisis antes, recalcó que “a veces cometemos algunos errores”.

“Este mismo análisis puede hacer el otro bloque, hay méritos para desaforar a Mauricio Espínola y Mario Abdo Benítez pero no lo hacen, hay un juez competente y causa abierta. Ojalá todos tengan la misma capacidad de reanálisis que tenemos nosotros”, manifestó.

¿Cartismo admite que actuaron en contra de la Constitución?

En otro momento, confirmó que tienen nuevos dictámenes respecto a la devolución de fueros y están reanalizando la situación para luego tomar medidas al respecto. “Ojalá todos aprendan, ¿nosotros nomás tenemos que aprender?”, manifestó ante cuestionamientos.

Indicó que “gracias a Dios” ninguna de las causas se culminó, nadie se fugó ni se paralizaron las investigaciones. “No es una reculada, si vemos que no obramos conforme las disposiciones legales, no es ilícito desdecirnos o pedir una resolución contraria”, señaló.

Maidana en varias ocasiones desvió las consultas hablando sobre el desafuero de Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola. “Eso está postergado por cuestiones políticas, porque a él sí le blindaron”, enfatizó.