Video: diputado colorado cartista trata de “akané” e “itavy kaka” a estudiantes que exigen Arancel Cero

En un intento de desprestigiar a los estudiantes universitarios que protestan contra la Ley Hambre Cero, que dejó los fondos del Arancel Cero y otros programas sensibles en riesgo al ser financiados con fuente 10 (recaudaciones del Estado), el diputado colorado cartista, Yamil Esgaib, conocido por sus desacertadas declaraciones y hasta comportamiento que le costó una sanción, trató de “akané” e “itavy kaka” (ignorantes) a los manifestantes.

“La gente que no quiere entender, no quiere ver. Es muy difícil debatir, lastimosamente, y están también los que en el idioma coloquial y paraguayito, el akané, ahí tenés los akané, que no hay luego caso de que entienda por que itavy kaka voi py (son demasiado ignorantes)(sic)”, refirió.

Lea más: Arancel Cero: cronología de las tomas en la UNA contra la ley “hambre cero”

Según el diputado, los fondos del Arancel Cero serán financiados con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro Nacional, los cuales serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados, según leyó en el proyecto de ley en plenaria.

Diputado trata de mentirosos a quienes cuestionan la ley Hambre Cero

Sin embargo, el diputado no consideró que los estudiantes cuestionan que la fuente de financiamiento que promete el Gobierno de Santiago Peña sostendrá el Arancel Cero, no es segura, ya que depende de la recaudación del Estado, que en su mayoría se destinan al pago de salarios, así como tampoco consideró que actualmente existe un déficit fiscal, y que el propio presupuesto 2024 se sostiene con la emisión de bonos y préstamos.

“¿Qué ley más piko quieren hacer? Tantas cosas tenemos para decir acá, para hablar y para llevar adelante proyecto, que tenemos nuevamente que pisar el palito y distraernos en estos temas que no corresponden. Los mentirosos son ustedes, señores. Dejen de mentir a la gente, a los estudiantes, a las familias. Acá los mentirosos son ustedes. Santiago Peña está haciendo un brillante gobierno, excelente, con todas las luces, todas las ganas que le está poniendo y el patriotismo que está teniendo este gobierno, dejen de mentir”, aseguró Esgaib.