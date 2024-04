Diputados blindan a Yamil Esgaib y dejan impune la agresión a periodistas

El rechazo al pedido de sanción a Yamil Esgaib se dio con 27 votos a favor de la medida disciplinaria y 31 en contra, 4 abstenciones y 18 ausentes.

La última agresión del legislador cartista a periodistas se dio este martes frente a su despacho, cuando fue consultado por su hija que forma parte del grupo de “nepobabies”, con millonarios sueldos en la función pública sin cumplir con los requisitos para el cargo.

Una vez más los colorados y en especial los miembros de la bancada de Honor Colorado blindan al autor de un hecho deleznable, en este caso, que ya fue sancionado a finales del año pasado por un caso similar, donde las víctimas son mujeres trabajadoras de la prensa.

Entre los antecedentes de Yamil Esgaib también se encuentran mujeres parlamentarias a las que agredió en plena sesión del Congreso.

Los defensores de un agresor consuetudinario

Leonardo Saiz, diputado colorado de San Pedro: “Los videos no me llegaron a convencer. No comparto la idea de que vengan a querer provocarnos, porque a Yamil le provocaron diciéndole sin vergüenza y más”.

Agregó que son constantemente agredidos, como cuando les dicen que son delincuentes que se reúnen bajo el quincho. Calificó el hecho de un show y pidió a Esgaib “no pisar más el palito”.

Yohana Vega, diputada colorada cartista: “No por ser mujeres tenemos que avasallar a nadie. Vi tantas veces el video y me pongo en la piel de Yamil”.

Asegura que las periodistas que cubren las actividades del Congreso faltan el respeto a los parlamentarios con preguntas que tienen la intensión de generar reacciones. “Este es el único país donde el periodista puede avasallar a los congresistas”.

“En nombre de todas las mujeres les pido que hagamos diferencia de lo que es el maltrato a las mujeres. Que vengan a trabajar no significa que ustedes periodistas vengan a avasallar. Nosotras, mujeres, no tenemos que avasallarle a nadie, ni a otra mujer y mucho menos a un hombre”, enfatizó.

Liz Acosta, diputada colorada: “Solicito a los medios de prensa que sean más objetivos, porque sólo atacan a un partido político y a una sola bancada. No solo por ser mujer podemos atacar”.

También dijo que como parlamentarios se desenfocan de los temas importantes con peleas inútiles, lo que desgasta al Parlamento.

Rocío Abed, diputada colorada cartista: “El micrófono es un dispositivo que tiene que tener una distancia, no puede ser utilizado como un arma que agreda al físico de la persona que está siendo entrevistada”.

Solicitó a la sociedad y trabajadores en general, respeto. “Queremos paz mundial y social, trataremos de tener paz en Paraguay, para desarrollar libremente nuestras tareas”.

Derlis Rodríguez, diputado colorado: “No queramos llevar esto a lo que la gente quiere escuchar, porque esta es nuestra casa, porque también trabajamos acá”.

Finalmente indicó que no va a permitir que le metan el teléfono en la boca, para hacerle una entrevista.

Los que rechazan la agresión de Yamil Esgaib

Alexandra Zena, diputada Cruzada Nacional: “Dejenle a la mafia la regla de que a la familia no se toca”.

Ofuscada indicó que no se tiene por qué agradecer a Esgaib que no haya hecho la denuncia y exigió que no se siga defendiendo a personas violentas y reincidentes.

Raúl Benítez, diputado por el PEN: “Denunciar y perseguir; es preocupante que hablemos en estos términos, pero me parece maravilloso que se hable del mecanismo, que asuman que es como en la época de Stroessner”.

Luis federico Franco, diputado PLRA: “El ojo por ojo no es conveniente. Nos solidarizamos con los medios de prensa y periodistas agredidos”.

Derlis Vaesken, diputado PLRA: “Se siente un ambiente de intolerancia que se trata de justificar. Se está dando el uso abusivo de poder que conduce a una dictadura y eso preocupa”.