Sindicato de Periodistas del Paraguay presentó denuncia contra Yamil Esgaib ante la Cámara de Diputados

El Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay presentaron este miércoles una denuncia formal contra el diputado Yamil Esgaib (ANR-cartista) por el acto de violencia física y verbal cometido contra las periodistas Rocío Pereira Acosta y Fiona Aquino, cuando estas cumplían con su labor de realizarle preguntas.

Los comunicadores organizados reiteraron su repudio hacia los hechos de violencia que se vienen repitiendo por parte de este parlamentario y solicitaron que se lo sancione “de la forma más severa posible”.

Así también, alertan sobre la gravedad de que un representante del Estado sea quien cometa este tipo de agresiones, dañando la imagen del país ante organismos internacionales, dijo Noelia Díaz, integrante la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay.

Finalmente, los diputados votaron y blindaron a Yamil Esgaib, dejando así impune la agresión contra periodistas.

“No se puede naturalizar una conducta de este tipo”

Noelia Díaz recordó que las cifras de violencia que se manejan en Paraguay son alarmantes, por lo que no se puede naturalizar una conducta de este tipo por parte de un legislador.

Para las organizaciones es muy importante que las autoridades sepan que las comunicadoras afectadas no están solas.

Lamentó que en los dos comunicados que emitió el diputado, no demostró vergüenza ni arrepentimiento. “No dimensiona que de verdad fue superviolento con nuestras colegas. Nosotras consideramos que no debería continuar ocupando ese curul”, sostuvo Noelia Díaz.

Calificó como una pena que desde un poder del Estado protejan “a una persona que actúa de esta manera”.

Esperan respuesta de Raúl Latorre

Resaltó que este hecho afecta a toda la ciudadanía, pues cuando un diputado actúa como lo hizo Yamil Esgaib, “les está negando (a todos) el derecho a informarse”.

La denuncia estuvo dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y los comunicadores organizados esperan que la autoridad los convoque a hablar al respecto del grave hecho.

Por su parte, los periodistas acreditados de la Cámara de Diputados también entregaron hoy una nota en la que pedían aplicar la máxima sanción a Yamil Esgaib por agredir a las reporteras Fiona Aquino y Rocío Pereira. El castigo finalmente no se dio porque sus colegas salvaron a Yamil Esgaib. Los comunicadores repudiaron la actitud violenta del legislador y exigieron garantías en el ejercicio de la profesión cuando trabajan en el Congreso Nacional.

Desde ABC Color, las mujeres periodistas también repudiaron la nueva agresión del diputado cartista contra trabajadoras que le consultaban sobre hechos de corrupción y nepotismo vinculados a él y su familia.

Las comunicadoras de este medio exigieron que desde el Congreso Nacional se tomen las medidas necesarias para evitar nuevas agresiones hacia los profesionales de la información y las mujeres en general.