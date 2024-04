Diputados opositores denuncian que le ofrecen cargos para amedrentarlos

Los diputados opositores Johanna Ortega y Raúl Benítez anunciaron que presentarán una denuncia a la Fiscalía para que investigue los números de los que les llaman constantemente para ofrecerles cargos en diferentes instituciones del Estado.

“Vamos a radicar una denuncia en la Fiscalía Delitos Informáticos por llamadas y mensajes que hemos recibido sistemáticamente con el objeto claro de amedrentarnos y el intento de implicarnos en delitos a lo que otros aparentemente están acostumbrados”, dijo Ortega en conferencia de prensa.

Explicó que en su caso particular recibió desde octubre los mensajes y llamadas de personas que se hacen pasar por directores de instituciones públicas o personas que trabajan en ministerios, viceministerios pidiéndoles carpetas o indicaciones sobre personas que quieran hacer contratar.

Ofrecimiento de cargos: llamadores no se identifican

Ortega contó que, en su caso, una persona que se identifica con un nombre solamente, sin decir apellido ni cargo, le ofreció cargos del Ministerio de Salud, y que el fin de semana, volvió a recibir ofertas del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior. Por su parte, Raúl Benítez recibió mensajes y llamadas en la mañana de este lunes.

“Claramente, existe un plan de una bancada que quiere meternos en la bolsa del uso indebido de influencias para poder sacar a referentes de la oposición y ese plan se materializa primero tratándonos de estúpidos y pelotudos llamándonos a ofrecernos cargos para nuestra gente, algo que seguramente más de uno está acostumbrado, pero no es algo que nosotros acostumbremos”, aseguró.

Johanna Ortega recalcó que estas llamadas y mensajes se dan en el contexto de rumores de un supuesto intento de pérdida de investidura de la diputada Rocío Vallejos. “El mismo plan de amedrentarnos, de hacernos ver que somos lo mismo o de que caigamos, eso no sucede y no va a suceder porque no tenemos la misma práctica”, aseveró.

Ofrecimiento de cargos sería para extorsionar opositores

Raúl Benítez dijo que hay un intento de amedrentamiento para someterles, ya que no les pueden arrodillar ni comprar, por lo que están buscando material para poder extorsionarles.

“Nosotros le damos un mensaje a estos que hacen de sicarios en diversos frentes, algunos en redes sociales, algunos que hacen de sicarios ahora por WhatsApp y por llamada, le damos un mensaje que nosotros no somos como ustedes, nosotros no somos como los que representan ustedes y nosotros vamos a seguir manteniéndonos y vamos a seguir marcando esa línea de resistencia y diferencia con los políticos o con el grupo político que hoy está en el poder”, afirmó.

Agregó que el grupo político que está en el poder, por más que tiene los números, por más que tiene prácticamente todas las instituciones, no soporta que exista un grupo que diga lo que quiere, lo que frustra a algunos diputados que no pueden tomar decisiones por sí solos. “Entiendo perfectamente que tengan esa frustración, pero esa es una decisión que ellos tomaron y no nos pueden intentar someter a sus decisiones y sus frustraciones”, sentenció.

Ofrecimiento de cargos: descartan que sea para peritar teléfonos

Los diputados que anunciaron la denuncia penal, fueron consultados sobre si no sospechan que el ofrecimiento de cargos se trataría de un intento de que la Fiscalía perite sus teléfonos para sacarles información.

“Claro que hay, pero no tenemos nada que esconder. Nosotros vamos a enviar los print y hacer un acta en una escribanía a partir de esto, para que consten los números de teléfono. De ninguna manera eso podría suponer algún tipo de persecución respecto a nuestras líneas, si somos nosotros los denunciantes, pero sabemos cómo viene obrando la Fiscalía últimamente en las instituciones en absoluta complicidad en contra de los opositores”, dijo Johanna Ortega.

Agregó que esperan que se trate con ecuanimidad este caso y denuncia, pero harán todo el procedimiento legal para que quede claro quiénes son los denunciantes, cuáles son los números telefónicos, y las coincidencias que hay. Por su parte, Raúl Benítez, dijo que con esta denuncia la Fiscalía se sacará la careta

Ofrecimiento de cargos: “no soportan que denuncien fechorías”

Raúl Benítez dijo que si bien el cartismo tiene los números en ambas cámaras, no soportan que exista un grupo que diga lo que cree y que denuncie las fechorías que lleva adelante la bancada de gobierno.

“Claramente, también es una represalia por el pedido de suspensión al diputado Yamil Esgaib, entonces están buscando de dónde apretarnos, están buscando de dónde agarrarnos para someternos y si no someternos, echarnos, ese es el plan”, refirió.

Agregó que entiende que el Presidente de la República, Santiago Peña, hizo política arrodillándose, y que es Presidente porque se arrodilló, pero aseguró que ellos no. “Le tengo que dar un mensaje al Presidente de la República: nosotros hacemos política de otra manera, hay otras formas de hacer política presidente y este camino no es”, fustigó.

Ofrecimiento de cargos: hay otros casos

La diputada Johanna Ortega dijo que conocen otros casos de diputados opositores a quienes les ofrecen constantemente cargos en diferentes ministerios.

“Conocemos casos, respetamos y no hago público porque creo que le corresponde a cada uno, pero ya sabemos de otros colegas opositores que ya han recibido el mismo amedrentamiento y algunos que incluso ya de forma más silenciosa han radicado la misma denuncia”, contó.

Dijo que son varios, por eso creen que están ante un modus operandi que es claro de un sector en particular y que es sistemático, considerando que se dio más frecuentemente en los últimos meses.