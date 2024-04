Penner dice que será “independiente”, pero no descartó eventual paso al cartismo

En conversación con medios de comunicación este lunes, el senador Orlando Penner habló de su decisión de renunciar al partido Patria Querida, por el que fue electo para el actual periodo parlamentario. Dijo que trabajará como senador independiente, pero no descartó sumarse al cartismo oficialmente.

El senador Penner, único representante de Patria Querida en la Cámara Alta pero cuyos votos en los últimos meses se alineaban principalmente con el oficialismo colorado cartista, anunció hoy su renuncia al partido opositor con el que llegó de nuevo al Senado en las elecciones generales de 2023, alegando “divergencias” como motivo de su separación .

Lea más: Tras voto por “Bachi”, HC da a Penner comisión de “agua” para el Chaco

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acercamiento del senador Penner al oficialismo ya se evidenció cuando el legislador votó a favor de la elección del senador colorado cartista Basilio Núñez como próximo presidente del Senado, en contra de la línea establecida por Patria Querida. En ese momento argumentó la necesidad de contar con el apoyo de la mayoría cartista para aprobar proyectos de ley vinculados al suministro de agua potable al Chaco.

“En el Paraguay ustedes saben que para lograr el acompañamiento de una mayoría necesaria hay que conversar y si el conversar no es bien percibido (por los integrantes de Patria Querida), se dividen los caminos”, dijo hoy el senador Penner a periodistas en el Congreso.

Afirmó que Patria Querida persigue “nobles objetivos” pero que “no son los mismos que tiene Orlando” y pidió que se lo deje “en paz” y que se le permita “seguir trabajando”.

“Independiente”... por ahora

Aunque no entró en mayores detalles sobre las “divergencias” que tuvo con Patria Querida, dijo que los intereses partidarios no pueden estar por encima de los intereses nacionales, e insinuó - citando como ejemplo el rechazo de un líder de la oposición a la reforma tributaria propuesta en 2003 por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos – que Patria Querida se oponía a proyectos oficialistas “buenos” para no darle una victoria al oficialismo.

Sobre la posibilidad de su paso al oficialismo cartista – como hicieron varios legisladores del actual periodo en ambas cámaras que ingresaron al Congreso como opositores y luego migraron a Honor Colorado –, el senador Penner dijo que “hoy voy a ser senador independiente y si hay alguna novedad lo escucharán de mí”.

Lea más: “Patria Querida debe hacer una oposición responsable”, dice Rasmussen sobre Penner

Agregó que su comportamiento en el Senado no cambiará y que “por las cosas positivas voy a estar y las que no convienen me tendrán siempre en la vereda de en frente”.

“Las circunstancias me obligan a actuar, voy a seguir defendiendo los intereses nacionales le guste a quien le guste”, subrayó.

Reunión con Peña

Precisamente hoy, horas después de anunciar su renuncia a Patria Querida, el senador Penner tiene prevista una reunión con el presidente Santiago Peña.

El senador confirmó que él mismo pidió esa audiencia para “precisar cosas con relación al IPS (Instituto de Previsión Social) y el proyecto agua y energía”, aunque no entró en más detalles sobre lo que conversará con el presidente Peña.

“Yo voy a aliarme con quien me tenga que aliarme para que las cosas se concreten”, insistió. “Acá ambos sectores tenemos que hacer mea culpa, tenemos que revisar nuestro actuar, ser oposición no significa destruir, estar en contra; tampoco los oficialistas tienen razón siempre”.