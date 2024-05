Latorre deja puerta abierta a mayoría cartista para posible mordaza a la prensa en Diputados

“Yo francamente no estoy en ese espíritu. Raúl Latorre no está en ese espíritu”, comenzó diciendo el titular de Diputados ante el planteamiento de varios legisladores de su bancada -entre ellos el cuestionado diputado cartista Yamil Esgaib-, que plantearon una serie de reglamento “mordaza” para ya no ser “molestados” por la prensa, esto tras su reacción violenta porque se le cuestionó la contratación de su hija Magida Esgaib Zgaib, presunta “nepobaby” contratada en la embajada paraguay en el Reino Unido.

Acotó que, incluso, si era su intención, podría hacerlo de manera unilateral como presidente de la Cámara, pero “no lo hice, y no lo hice porque no creo que deba hacerse”. Sin embargo, dejó una gran puerta abierta a que esto se concrete, ya que acotó que la decisión final no es suya, sino del pleno, donde el cartismo tiene amplia mayoría.

“Si existe algún planteamiento en ese sentido (reglamento para censurar) ya será dirimido por el pleno”, dijo ante la consulta directa de si garantizaba que no habría restricciones para la labor de la prensa en Diputados.

“Los diputados finalmente, los 80 están facultados ocultados constitucionalmente a hacer sus planteamientos de proyecto de leyes, proyecto de resoluciones, de proyectos de declaración”, insistió, aunque insistió, que no está en esa línea.

“Yo he asumió una posición muy clara siempre a favor de la de la transparencia, de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es un pilar fundamental para nuestra democracia, y ese es el posicionamiento que el diputado Raúl Latorre va a seguir teniendo entonces con respecto a ese tipo de situaciones”, apuntó.