EBY emitió orden para mantener avión presidencial en agosto del año pasado

El 4 de agosto de 2023, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), entonces bajo la dirección paraguaya de Nicanor Duarte Frutos, ya emitió una orden de compra por US$ 1.810.298 (unos G. 13.269 millones a la cotización de G. 7.330) para el mantenimiento y otros gastos referentes al avión Jet Cessna Citation Sovereign 680, con matrícula FAP 3001. Se trata del avión utilizado actualmente por el presidente Santiago Peña.

Documentos a los que tuvo acceso ABC revelan que este trámite se dio en marco de una Adenda N° 3 al Convenio de Cooperación Específica entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio de Defensa Nacional-Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya. Este acuerdo se firmó el 24 de abril de 2023, con vigencia de 12 meses, a partir del 20 de febrero de 2023, es decir, se extendía hasta el 20 de febrero de este año.

Lo extraño es que con la existencia de este convenio y una orden de compra por parte de la EBY, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitiera el 12 de octubre de 2023 al Gobierno de Taiwán una nota en la cual pide la autorización para usar US$ 1.740.000 (G. 12.754 millones) de los fondos entregados para la construcción de viviendas a familias indígenas en el marco del proyecto Che Tapýi I, ejecutado por el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

La solicitud de Relaciones Exteriores tuvo la conformidad del gobierno taiwanés, el 13 de octubre de 2023. Mientras el 16 de octubre de 2023, el canciller Rubén Ramírez comunica al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, de esa decisión.

La documentación que antecede a la orden de compra de la EBY, del 4 de agosto del año pasado, a nombre de la empresa Royal FBO Service (Pedro Morales), es la resolución N° 4284/23. En esta disposición se detalla que los US$ 1.810.298 provienen de diferentes servicios.

Por concepto de mantenimiento programado figuran US$ 124.439,39 (G. 912 millones); por mantenimientos no programados, US$ 350.560,61 (G. 2.569 millones); por vuelos operacionales (incluido combustible, catering, gastos de tripulación, insumos, etc.) a ser realizados en el ejercicio 2023, US$ 788.999,40 (G. 5.783 millones); por seguros US$ 449.826,62 (G. 3.297 millones) y por capacitación para los tripulantes, US$ 96.472,35 (G. 707 millones).

La EBY firmó el convenio de cooperación específica con el Ministerio de Defensa Nacional-Comando Fuerza Aérea para costear el avión presidencial en 2020. Fue inmediatamente luego de que la aeronave sea donada por Taiwán, el 10 de diciembre de 2019.

Muchas contradicciones

El Gobierno del Paraguay tras hacerse público el pedido que hizo al Gobierno de Taiwán para usar dinero que debía destinarse a la construcción de viviendas en comunidades indígenas, primero, presentó un escueto comunicado en el cual intentó desmentir. Afirmó que se hizo solo una “consulta”, cosa que no está plasmada en la nota presentada ante el embajador taiwanés, José Chih-Cheng Han.

Por otro lado, dijo que la consulta sobre los fondos se hizo para cubrir temporalmente (para luego ser repuestos íntegramente) los costos de reparación de las aeronaves retenidas en el Brasil desde mediados del año pasado por falta de pagos. Esta explicación tampoco está en ninguna de las notas a las que tuvo acceso nuestro diario.

Luego, el ministro de Defensa, Óscar González, salió a dar un poco más de detalles sobre los pagos por el mantenimiento de las aeronaves y tratar de “arreglar” el deprimente comunicado de la Presidencia. Reconoció que pensaron en los recursos donados por la isla para usarlos en forma “provisoria” en el mantenimiento de las aeronaves empleadas por el presidente Peña. Sin embargo, afirmó que finalmente esas tareas se cubrieron con recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Lo curioso es que González no mencionó que la orden de compra de la binacional data de agosto de 2023.