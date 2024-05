Parlamentarios gobiernan para sus intereses y grupos poderosos, afirman

La directora ejecutiva de la Corporación Latinobarómetro, Marta Lagos, afirmó que América Latina no está pasando por un momento de sonrisas. Indicó que el tema central de la democracia es quién gobierna y para quién se gobierna.

“La respuesta a los latinoamericanos es contundente y silenciosa. El 75% de los latinoamericanos dice que se gobierna para unos grupos poderosos y para los que tienen el poder para sí mismo; es decir, los están acusando a ustedes, los representantes, de gobernar para sus propios intereses y no para los intereses de la mayoría”, dijo Lagos, de nacionalidad chilena.

Más de 50 parlamentarios de 21 países de las Américas y el Caribe se reúnen desde ayer para la 20ª Asamblea Plenaria de ParlAméricas y el 8º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, que se realiza en el sala Bicameral del Congreso Nacional y se extenderá hasta el viernes.

Lagos se dirigió a los parlamentarios y señaló que están siendo percibidos como gobernando para sí mismos y aseguró que el problema central de la democracia no es el crimen y la corrupción, sino “que los ciudadanos no creen que ustedes gobiernan para ellos”, dijo la encuestadora de profesión.

Indicó que el problema es para quién se usa el poder ya que todo aquel que tiene poder político, poder social, poder económico está usando el poder para sí mismo “ese es el corazón de la problemática que hay que revertir”, dijo la experta.

También manifestó que no existe integración de los pueblos en Latinoamérica y que lo único que está integrado es el crimen organizado y la corrupción. “El problema de América Latina no son las redes sociales ni la fake news, que son consecuencias. Hay que ir al corazón del uso del poder para responder a la demanda de garantías sociales”, dijo.

Por su parte, la diputada colombiana Catherine Juvinao, vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas, indicó que una de las ramas del poder históricamente más deslegitimadas son los congresos.

“Realmente es un reto reparar esa relación orgánica entre los representantes y los representados”, dijo al señalar que se construye democracia cuando abren la puerta de los Congresos a la ciudadanía y que ese hecho no sea una participación de mentiras o formal.

“Nos pasamos trayendo a los ciudadanos al Congreso y los hacemos venir una y otra vez, y no se expresa sus necesidades y uno se pregunta si es una participación vinculante”, dijo al cuestionar que se obstaculice la entrega de información pública con una montaña de documentos que el ciudadano no va a entender y no va a leer.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, Independiente), presidenta de ParlAméricas, lamentó que vivamos vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y dijo que no se puede negar el auge de tendencias autoritarias, la profundización de la pobreza, la desigualdad en nuestra región, los abusos de poder, la corrupción a gran escala, entre otros. También habló de la paulatina erosión del Estado de derecho, que es el principal discurso político de los Estados democráticos y pidió reivindicar el rol que desempeñan los parlamentos en la democracia.

Afirmó que la democracia sigue siendo el mejor modelo para garantizar la libertad, alcanzar la paz, la prosperidad y la igualdad.