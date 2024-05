Sugestivo pago millonario de Essap a una abogada

La Essap no solo desembolsó US$ 1.042.827, más de G. 7.551 millones, por una supuesta indemnización, sino también pagó con una inusual rapidez US$ 140.260, alrededor de G. 1.015 millones, a la abogada que “gestionó” todo el trámite. Así lo revela un acuerdo “extrajudicial” que firmó la aguatera estatal bajo el concepto de honorarios profesionales.