Kattya denuncia que la Corte Suprema retiene adrede su expediente

Kattya González (PEN), cuya expulsión del Congreso se debió a una orden del comando colorado que preside Horacio Cartes, denunció que la Corte Suprema de Justicia retiene su acción de inconstitucionalidad promovida para recuperar su banca en el Senado.

Si bien la Sala Constitucional dio trámite a la acción contra su expulsión, no hizo lugar a la medida cautelar de urgencia y a esto se suma que no remite el expediente al Ministerio Público. Dicha sala es presidida por Gustavo Santander e integrada por César Diesel y Víctor Ríos Ojeda.

“Desde la Corte aún no han enviado mi expediente a Fiscalía. La resolución que corre vista es del 24 de abril y no lo envían para que se dictamine. Es una vergüenza. Si la Fiscalía no emite dictamen, el expediente no queda en estado de sentencia”, aseveró Kattya.

González fue expulsada del Senado el 14 de febrero por 23 votos, lo que generó un escándalo político a nivel local e internacional. El titular del Senado, Silvio Ovelar (ANR, HC), confirmó que la cúpula de Honor Colorado ordenó a colorados y opositores “satélites” quitarle la investidura. La oposición denunció que se usaron acusaciones sin fundamento mientras el oficialismo blindaba a senadores procesados por supuesto título falso como Hernán Rivas o por posible lavado de dinero Erico Galeano, ambos imputados.

“Tienen que irse”

Por otro lado, Kattya envió un mensaje a sus seguidores por las fiestas patrias. Señaló que la mayoría de los próceres eran jóvenes de entre 21 y 28 años quienes se enfrentaron a los opresores de su tiempo. “Ellos eran jóvenes como vos, no esos personajes severos acartonados que la historia oficial se encargó de montar. Eran jóvenes como los de hoy que se divertían, se reían, se reunían, tomaban tereré; eran jóvenes como los de hoy que tenían conciencia e inquietudes de que los que mandaban en el Paraguay en ese momento tenían que irse, igual que ahora”, subrayó. “Por eso en el Paraguay se levanta el sueño de nuestra segunda independencia. Paraguay renacerá y será de la mano de los jóvenes de hoy”, dijo en un video en X.