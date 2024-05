El fiscal tiene que ser más punzante, afirma el padre de Marcelo Pecci

- Le dan duro al fiscal general porque dicen que no investiga. El dice que no lo ayudan. ¿Cómo lo ve usted?

- El fiscal general del Estado siempre se comportó correctamente. Decía que hay que ser cauto, andar con cuidado. Sin embargo, creo debe actuar con mayor decisión si bien el asesinato de mi hijo ocurrió en Colombia. Con respecto a Claudia (Aguilera), la viuda de mi hijo, le culparon de que obstruía por el tema del celular (de Marcelo). Me parece razonable que ella haya dicho lo que dijo. Ella no oculta nada. ¿Qué puede obstruir nada, si el celular no tiene ella?

- ¿Dónde está?

- El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, la última vez que me encontré con él, me dijo que el celular de Marcelo está en Colombia porque el caso lo manejan ellos. Nosotros estamos atentos y estamos accionando como corresponde. Tenemos un excelente abogado, el doctor (colombiano Francisco) Bernate. Nosotros tenemos nuestras sospechas pero nunca se puede decir nada por nadie sin tener ciertas pruebas o semi plenas o plenas de algo. Es cierto que no hay crimen perfecto. Yo confío en que se puede identificar al autor o los autores morales que ordenaron la muerte de mi hijo. En Colombia ya están los acusados, juzgados y condenados como autores materiales...

- Para usted, el fiscal actúa bien...

- Lo que no coincido cono el fiscal es cuando dice que hay que ser cauto. El fiscal tiene que ser punzante, tiene que litigar. No digo que esté atemorizado. Claudia, la esposa de mi hijo, ella actuó bien. Que diga (el fiscal) que obstruía porque no facilita el celular, eso no es cierto. El celular de mi hijo está en Colombia, según me manifestó el fiscal Doldán. No se ha podido rescatarlo..

- El político opositor Nakayama trató de “cobarde”, de “cómplice” al fiscal general. ¿Tanto así puede ser?

- ¡Noo, no! El fiscal siempre actuó bien. Lo que me parece es que tiene que ser más incisivo. Por eso le critican. Tiene que ser punzante como fue mi hijo que actuaba de frente y lo tuvieron que matar. Molestaba muchos intereses delincuenciales, de aquí y de otros países cercanos, casos que tuvieron repercusión hasta en Italia. Marcelo cayó con su bandera de patriota. Nadie puede negar. Pero ya no está. Lo que queremos los familiares es justicia, que encuentren al que ordenó o los que ordenaron esta muerte. Lo que nos duele a nosotros los familiares es su ausencia. Pero murió y ya no vuelve. Lo único que buscamos es apenas el consuelo. Si se hace justicia mejor...

- ¿Quién puede ser, quiénes son?

- Es difícil dar con el autor moral de un hecho delictivo aunque no hay tampoco un crimen perfecto. Se encontró a los sicarios pero todavía al que pagó o los que pagaron.

- ¿Está o están en Paraguay para usted?

- Es lo que se debe investigar con seriedad en homenaje a la paraguayidad, porque Marcelo es un héroe de la Patria, el primer y único mártir civil del Paraguay. El realizó su labor con talento, con capacidad. Se enamoró y se inmoló por la causa de la justicia. Yo le decía que se estaba metiendo en un terreno peligroso y él me decía: “Papá, no te preocupes. Si me matan es la voluntad de Dios”. Nuestro consuelo es que dejó un legado de honestidad que es lo que hace falta en este país...

- ¿Usted tiene sus sospechas?

- Cada uno tiene sus sospechas, algunos se hacen víctimas, otros quieren culpar a personas o grupos de la facción contraria. Los narcos están muy involucrados con muchos políticos de peso, con gobernantes en general. No se puede decir uno no, otro sí... Mi hijo no era político, yo tampoco, mis familiares tampoco. Naturalmente los políticos quieren llevar agua a su molino. La mayoría se hace político para llenarse los bolsillos. Esa es una realidad que todo el pueblo paraguayo sabe. No son todos....

- Ahora reclaman que el fiscal vaya a comparecer en el Congreso, al Senado. ¿Es correcto que lo llamen?

- En política, el fin justifica los medios. Mucha gente de la política, sea del bando que fuere, naturalmente busca sus ventajas. Yo, repito, no creo que su actuación sea incorrecta. (La ex fiscala general) Sandra (Quiñonez) tampoco actuó mal. Pero qué pueden hacer ellos solos. Este suceso en el que perdió la vida un miembro de mi familia merece el empeño de las autoridades para llegar con alguna certeza con el que ordenó o los que ordenaron y porqué ordenaron la muerte de mi hijo. Marcelo fue una barrera infranqueable para el crimen organizado. Cumplió su misión como Dios manda y como la Patria manda. Imagínese, lo asesinaron de tres balazos por haber sido honesto y correcto. (El ex Presidente) Cecilio Báez decía hace casi 100 años, y Roa Bastos lo escribió: “El infortunio se enamoró” de nuestro Paraguay querido. Esta vez la víctima fue mi hijo, el primer fiscal asesinado a lo largo de esta historia de infortunio de nuestro país.

- ¿Usted cree? Parece muy ligero, suena más a difamación acusar a Horacio Cartes como hizo uno de los acusados (el colombiano Francisco Correa Galeano)...

- Yo no puedo saber si dice la verdad o miente o especula. Hay intereses creados de mucha gente. Es fácil decir, citar a uno, culpar a otro. Los hechos criminales suceden en la oscuridad. Es algo que hemos aprendido en la Facultad de Derecho. Desgraciadamente mataron a un buque insignia de la honestidad. Fue un paraguayo prudente, valiente. Yo lo formé y me resultó una maravilla. Le pedía que se cuidara y no me hacía caso. El no creía en tanta maldad. Pero la realidad es que ya no está con nosotros...

- ¿El celular puede aportar algo?

- Ese celular lo tienen en Colombia. Hasta ahí yo sé. ¿Por qué no lo dan? No sé. Habría que preguntarle al fiscal general del Estado. Los hechos criminales, como le dije, se producen en la oscuridad. Se puede sospechar pero para tener certeza es bastante difícil...

- Para usted, ¿el crimen es enteramente del crimen organizado? ¿No tiene que ver la política?

- Algunos mandamases o políticos gobernantes se alían con el narcotráfico, acá y en todas partes. Esto prospera a partir de tres décadas a esta parte. El estuvo sirviendo en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) cuando la cosa ya se estaba poniendo brava. Una vez me dijo: “Si me piden, yo ya no me iría a ese lugar. Está muy peligroso”, decía. La realidad es que el narcotráfico actúa a nivel trasnacional. Hace poco en Ecuador también mataron a un fiscal en plena vía pública.

- ¿Este caso puede tener conexiones con la actividad criminal del PCC, Comando Vermelho, de este jefe de los chespis locales, (Javier) Rotela?

- Claro. Ellos actúan. Los cárteles son terribles. En Colombia hay uno que le llaman Cartel del Golfo. Dicen que es peor que Escobar Gaviria. Entre ellos también se combaten y se matan. Aquella abogada que fue acribillada en Pedro Juan Caballero, Laura Casuso, una vez dijo en televisión que “se encargarían” de mi hijo. O sea que prácticamente dijo que le matarían a mi hijo.

- ¿Cuándo fue?

- Eso fue hace cinco o seis años.

- ¿Por qué qué caso lo mencionó?

- Seguramente porque mi hijo ponía el pecho. Cumplía con su obligación en forma valiente. No tenía interés político ni nada de por medio. Hacía su trabajo. “¿Por qué me van a hacer nada si yo hago bien mi trabajo?”, me decía. Era un poco inocente sabiendo las barbaridades que cometía esta gente. Los narcotraficantes son inhumanos...

- Se esperaba saber con certeza después de las detenciones de los autores materiales en Colombia...

- La condena de los autores es reciente. No se podía hacer mucho todavía acá. (Margaret) Chacón (Zúñiga) es el apellido de la mujer que manejó el tema (de la contratación de sicarios) posiblemente. Si esta no cuenta no se va a saber. Es posible que un día la maten para que no hable. Los narcotraficantes se envuelven con políticos ambiciosos. Mueven mucho dinero y compran todo desgraciadamente. Mi hijo fue una víctima y sus asesinos están ahí llenandose los bolsillos. Así de triste es nuestra realidad. Yo ya soy octogenario y no tengo consuelo desde que recibí la peor puñalada que nunca pensé que iba a sufrir en la última etapa de mi vida con el asesinato de mi hijo. Pero es la voluntad de Dios, me dicen los cristianos.

- ¿Qué espera que haga el fiscal a partir de ahora?

- Me parece que se exagera un poco con él. En lo que me parece que se equivocó fue cuando dijo que “ni Mandrake no va a solucionar” el caso...

- No fue cauto...

- Ahí se descuidó. Un hombre público no puede hablar así. El hubiese dicho: “es muy difícil, es muy complejo, vamos a seguir investigando...”. No puede decir una tontería. Los crímenes son difíciles de ser comprobados, pero uno no puede decir: “Ni Mandrake...”. Yo no me puedo quejar de él pero debe ser más incisivo, más pujante. No puede decir: “no se puede...”. El tiene que demostrar a la sociedad que actúa con todo rigor para el esclarecimiento de los hechos en homenaje a la Patria. Hay muchos bandidos en nuestra sociedad pero la mayoría es gente honesta, decente.

- Finalmente, el autor, o los autores, ¿son paraguayos, son colombianos, brasileños? ¿Dónde los sitúa usted?

- Yo creo que son de acá pero pueden tener relacionamiento con gente del Brasil y de otras partes. Pueden tener relaciones con otros cárteles: PCC, Comando Vermelho y demás. Puede haber relacionamiento con malos políticos y narcotraficantes. A ellos no les importa. Contratan sicarios y matan a los que se les interpone. Nosotros hemos sido prudentes como familia. No sabemos lo que nos espera con esta clase de gente...

- Se decía que el pastor (José Alberto) Insfrán, con su extradición se iba a aclarar pero terminó también todo en la nada...

- No sé. Marcelo nunca me citó a nadie en especial. Los autores morales, según informaciones de allá (de Colombia), están por acá cerca, entonces, no sabemos. Ahí yo diría que tiene razón el fiscal cuando piensa en Mandrake el Mago porque, no es cuestión de magia acá. Es posible que en el grupo gobernante sepan más o menos algo de dónde puede provenir todo. Pero acá hubo una conjunción de mafiosos, de criminales que decidieron quitarle la vida a mi hijo porque les molestaba.

- El mensaje también es que no les cuesta nada matar un fiscal...

- Claro. Es un mensaje: “le matamos a este, puede morir cualquiera”. Es un estate quieto a todos. ¿Acaso no matan hasta políticos en otros países?

- El presidente uruguayo Lacalle afirma que en Paraguay están alojados los peces gordos del narcotráfico de la región...

- No sé si será cierto pero Lacalle es un Presidente que me merece respeto. Es un buen estadista. Lo único que digo es que no creo que nunca se sepa quién lo mandó matar a Marcelo. Estoy convencido que voy a llevar esta tristeza hasta el fin de mis días. Así como lo matan a un chico de esta forma, no hay consuelo, y me siento culpable. Tenía que haberle demostrado mi enojo para obligarlo de alguna forma a salir de ese lugar peligroso. El se inmoló por una causa justa y honesta del Paraguay.