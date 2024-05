Reunión sobre el caso Pecci: disparidad de opiniones entre senadores

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, sostuvo una reunión reservada con la mesa directiva del Senado para informar sobre los avances en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia el 10 de mayo de 2022. Las reacciones de los senadores tras la reunión fueron dispares.

El senador liberal Ever Villalba manifestó su descontento con los resultados del encuentro, indicando que “dejó más dudas que claridad”. Criticó duramente a la Fiscalía, alegando que “se llenó de excusas, muchas excusas para justificar la inacción”.

Según Villalba, el argumento del principio de territorialidad, utilizado por el fiscal general para explicar el avance del caso, no es más que una excusa para no tomar las decisiones necesarias. “En mi opinión, no se ha hecho lo suficiente”, sentenció Villalba.

Amarilla quedó conforme con las explicaciones de Rolón

Por su parte, el senador Líder Amarilla expresó su conformidad con las explicaciones brindadas por Rolón Fernández. “Las explicaciones del fiscal general del Estado fueron bastante convincentes”, afirmó.

El legislador destacó que la justificación del principio de territorialidad se basa en un convenio entre las Fiscalías de los diferentes países, lo cual valida la actuación del Ministerio Público.

Amarilla agregó que Colombia, donde ocurrió el asesinato, llevó a cabo su trabajo de manera adecuada al encontrar a los responsables. “Desde mi punto de vista, esto se ajusta a derecho, por lo que no hay nada que cuestionar en este aspecto”, sostuvo el parlamentario.

Amarilla concluyó que la actuación del fiscal general en el caso Pecci fue correcta y jurídicamente válida. “La conducta del procedimiento aplicado por el Fiscal General es válida desde el punto de vista jurídico”, justificó.