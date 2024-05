Fiscal general sobre caso Pecci: “Si nos dejan trabajar, vamos a tener respuestas”

Notoriamente molesto, Emiliano Rolón habló con medios de prensa a la salida de la reunión a puertas cerradas con la Mesa Directiva del Senado y dijo que no están “ni cerca ni lejos” de los autores morales del crimen de Marcelo Pecci.

Insistió en que el hecho ocurrió en Colombia y que es responsabilidad de ese país “descubrir el universo” de la causa. “Autores materiales y autores intelectuales”, dijo y habló de desinformación al respecto. “Cualquiera sea el resultado de nuestra gestión, y espero que sea feliz, tenemos que definir cuál es la jurisdicción que los va a juzgar”, sostuvo.

“Este tema no tiene precedentes, en la reforma no está previsto. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Hay un universo de hechos que debe discutirse en un acuerdo bilateral entre Paraguay y Colombia”, agregó.

Deslindando nuevamente responsabilidad en la lentitud de la investigación, Rolón señaló que la carpeta fiscal en Paraguay tiene “apenas siete meses” y responsabilizó a Colombia de la demora. “Si nos dejan trabajar, probablemente tengamos respuestas rápidas”, dijo.

Eludió responder sobre posible inclusión de Cartes en la causa

Consultado directamente sobre la inclusión o no del expresidente Horacio Cartes -citado por Francisco Luis Correa Galeano en su declaración- entre los sospechosos de ser mandante del crimen, Rolón evitó responder directamente.

“Investigamos hechos, todo lo que surja de los hechos nos interesa, no hacemos una persecución simplemente antojadiza contra A o B persona, o porque haya una opinión periodística que lo diga”, señaló.

“Dígannos los hechos, porque no se olviden, ustedes también tienen el deber de colaborar con la Justicia. Hubo una recompensa de US$ 5 millones que sigue vigente y yo no conozco que nadie esté anotado ahí para dar ningún dato”, dijo, tirando la pelota de la investigación a la prensa.

“Si me surge del hecho va a ser Horacio Cartes, Mario Abdo o el que sea. Hechos, no personas. Las personas deben surgir como identidad propia de los hechos. No tengo evidencias que se dirijan a esa persona”, agregó.

No recurrirán a Cancillería, pese a <i>impasse</i> con Colombia

Pese a reconocer que la cooperación internacional con Colombia está “varada”, señaló que no recurrirán a la Cancillería para solicitar la realización de algunas diligencias pendientes.

“Acaba de volver Manuel Doldán, que no fue recibido siquiera por la fiscal general (de Colombia) pese a que tenía audiencia fijada. No hacemos juicio de valor, simplemente indicamos hechos”, aseguró.

Consultado con respecto al peritaje de la computadora de Marcelo Pecci, entregada por Claudia Aguilera, su viuda, dijo que no es el único equipo con el que se cuenta que podría contener datos, aunque no mencionó si ya se sometió a peritajes o no.

Consultado sobre las capacidades técnicas para peritar esos equipos, volvió a argumentar la existencia de un solo laboratorio y desvió la consulta refiriéndose a otros casos. Consultado sobre la aparente falta de confianza de la Fiscalía de Colombia en la investigación paraguaya, dijo que cree que todo se debe al cambio de fiscal general en ese país.

Doldán dijo que hay cooperación con EE.UU.

Consultado sobre la cooperación con los Estados Unidos en la investigación, luego del ingreso de la justicia de ese país en la causa, dijo que si bien no puede interceder en lo que sucede en la cooperación entre ese país y Colombia, ni dar a conocer datos al respecto, dijo que Paraguay mantiene su alianza con el Departamento de Justicia (Fiscalía norteamericana), así como las Fuerzas de Operaciones Especiales y la DEA.

“Es pública la recompensa ofrecida por el Departamento de Estado con respecto al asesinato de un fiscal paraguayo (para quienes) brinden información útil para llegar a los determinadores, a los instigadores, a los autores, e incluso a otros que hayan participado en el proceso de Colombia”, dijo Doldán.

“Recuerden que el ‘Chino’, el último eslabón conocido por toda la prueba material ofrecida, sigue estando fuera del proceso en Colombia y en Paraguay. Por consiguiente sería un absurdo decir que el proceso en Colombia terminó y que se le pase la posta al Paraguay”, agregó.

Doldán dijo que una vez que se llegue a los autores morales recién deberá verse a qué jurisdicción le corresponde el juzgamiento, para lo cual existen herramientas como la extradición para la aplicación de la ley penal.

