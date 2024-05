Acusación a Erico Galeano: así lo defendía Santiago Peña

La situación procesal de Erico Galeano vuelve a complicar la imagen que proyecta el país, sobre todo ante la estrategia del gobierno de Santiago Peña de “vender” el Paraguay a los inversionistas.

En abril pasado, cuando Peña participaba del “Latin Annual Meeting” en Punta del Este, Uruguay, y hablaba sobre el combate al crimen organizado, periodistas de ese país le consultaron sobre la situación procesal del senador Erico Galeano.

El cartista acababa de ser “blindado” por sus colegas con el “des desafuero”, declarado ilegal posteriormente por la Justicia. “¿Con qué ejemplo vamos a proyectar a Paraguay como un país apto para luchar contra la corrupción cuando dentro de su propio partido tiene el apañamiento de su grupo parlamentario?”, le preguntó entonces una periodista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto fue lo que respondió Peña, quien hoy vuelve a quedar en “offside” con la acusación fiscal contra su correligionario y aliado.

Lea más: Fiscalía presentó acusación contra Erico Galeano

Lo que dijo Peña para defender a Erico

Ante esta consulta, Peña intentó explicar el proceso y negó que la causa contra Galeano esté vinculada con el tráfico de cocaína y dijo que solo se trató de la venta de una propiedad a alguien que sí estaba vinculado.

En su respuesta, el Presidente mintió a los concurrentes asegurando que Galeano había rechazado sus fueros cuando su defensa había alegado que tenía “doble fuero”. A continuación, el intentó justificar la “restitución de fueros”, escudado en falta de votos para desaforar al expresidente Mario Abdo Benítez.

“El periodo de investigación para que pase de una imputación a una acusación es de seis meses. Transcurridos esos seis meses no concluyeron, pidieron una prórroga de otros seis meses y hace unos días se pide a través un pedido de desafuero para otro parlamentario (Mario Abdo Benítez) que bloquearon y dijeron ‘no, a él no le vamos a dar’. Entonces se dijo internamente y fue una decisión política, la vara tiene que ser la misma para todos”, explicó.

“O desaforamos a todos los que tienen que ser investigados o no desaforamos a nadie y ahí fue que se le restituyó a él, pero también a otros parlamentarios de la oposición que estaban siendo investigados”, agregó.

Lea más: Acusación contra Erico Galeano: es “insostenible” que siga en el Senado, dice Yolanda Paredes

“Yo soy inimputable”, había dicho Erico

El propio Erico Galeano se había autodeclarado “intocable” a inicios del proceso, cuando apenas acababa de ser imputado y solicitado el retiro de sus fueros, decisión que posteriormente fue cambiada por presión mediática.

“Esto para mí es una persecución política en donde se están llevando a cabo atrocidades jurídicas desde el primer momento en el que me están imputando, teniendo yo fueros. Yo soy inimputable al tener fueros”, dijo en aquella oportunidad.

El senador, que entonces ejercía todavía el cargo de diputado por el periodo anterior y había sido elegido para el actual, había asegurado que tenía “doble fuero”.

Lea más: Erico Galeano: “Yo creo que tiene que renunciar y enfrentar a la Justicia”, dijo Esperanza Martínez