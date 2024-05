Cartistas sentarán postura política sobre Erico Galeano

“Yo no soy juez, no soy abogado, no soy fiscal en este caso del colega Erico Galeano, valga esa aclaración. Vamos a remitirnos a lo que dice la Constitución. Pregunto a los colegas ¿vamos a respetar la Constitución Nacional o no?”, dijo sobre el pedido de renuncia al Senado que fue planteada por senadores opositores de la Bancada Democrática.

“¿Vamos a sacarle nomás ya? ¿No se va a presumir más la inocencia? Yo estoy adelantando, que vamos a tener una reunión de bancada. Yo dije mi postura que primero el respeto a la Constitución, a las leyes como legislador y dejar trabajar al juez. ¿Qué pasa si después dice que es inocente, quien se hace cargo, los colegas de la oposición?”, cuestionó al obviar procedimientos que utilizaron para destituir a la senadora Kattya González.

Erico Galeano “no debió asumir la banca”, afirman

El senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA) afirmó que el acusado senador Erico Galeano (ANR, HC) desde el punto de vista ético no debió asumir la banca porque estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.

“Se puede hablar de un principio ético por el cual, él podría dar un paso al costado o solicitar su renuncia, pero si él (Erico) cree en su inocencia, tiene todo el derecho de defenderse en juicio”, dijo el senador opositor.

Lea más: Fiscalía presentó acusación contra Erico Galeano

“Tener a un legislador salpicado por hechos de lavado de dinero, narcotráfico y vínculos con el crimen organizado no es saludable”, dijo el senador al señalar que el crimen organizado ya no está tocando nuestra puerta, está dentro de nuestra casa”, dijo el parlamentario.

“Si yo estuviese cuestionado por hechos tan graves como esos yo no hubiese jurado ni hubiese asumido, luego la banca del Senado sobre todo después que él mismo haya pedido su desafuero en la legislatura anterior, pero tenemos que hacer la separación entre el deber ser, y lo ético”, indicó.