La Asunción de Nenecho: “The Last of Us” en Paraguay

“Publicidad de The Last of Us”, escribieron los internautas en Twitter y con el comentario, adjuntaron fotos del deplorable estado en que se encuentra la capital del país, que resiste al deterioro del tiempo y la desidia de las autoridades.

El “mundo postapocalíptico” en el que transcurre la serie de HBO fue comparado por los tuiteros con algunas calles de Asunción, cuya apariencia es casi igual a las del ambiente desolado y en ruinas, recreado para filmar los capítulos del show.

Desde la cuenta @Roddpy escribieron: “Propaganda Publicitaria de The Last Of Us en Asunción”, junto a unas fotos de conocidas calles del microcentro, con sus edificios abandonados.

En otra de las imágenes se puede ver una cuadra de locales vacíos, con las persianas metálicas cerradas, grafitis, basuras y total deterioro.

Propaganda publicitaria de “The Last of Us” en las escuelas de Paraguay

El ingenio de los internautas también se vio en las referencias hacia el calamitoso estado de muchas escuelas en nuestro país. La cuenta @reAccionpy subió con sus comentarios fotos de una escuela en la capital.

Escenario de “The Last of Us” en la Asunción de Nenecho

Varias notas publicadas por nuestro diario dan cuenta del mal estado en que se encuentra la capital del país, cuya administración está a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Diferentes zonas de Asunción podrían servir de locación para la serie de HBO, según comentarios de internautas.

Baldíos, basurales, baches, edificios abandonados son parte del “escenario” que se ve en los distintos barrios de la Comuna Asuncena.

Estas condiciones en Asunción se dan en medio de una epidemia de dengue, chikunguña y zika, enfermedades que se dan por la transmisión de mosquitos, los que proliferan en espacios con falta de limpieza y mantenimiento.