“Nenecho” acusa a ciudadanía de exigir una mejor ciudad sin pagar impuesto

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), respondió a una publicación periodística de nuestro medio en la red social Instagram. En un video, ciudadanos criticaban la inminente entrada en vigencia del estacionamiento tarifado, lo que, al parecer, provocó la molestia de “Nenecho”, quien está de vacaciones en Cancún-México.

Vecinos del barrio Villa Morra criticaron que desde la Municipalidad de Asunción ni siquiera convocaron a una audiencia pública para informarles de todos los inconvenientes que causaría la entrada en vigencia del nuevo sistema. Recordaron además que tienen una gran cantidad de denuncias de otros temas municipales que nunca tuvieron respuesta. Se puede ver el video a continuación:

“Está bien, debemos pagar, pero estamos sosteniendo no se cuántos zánganos que no hacen su trabajo de salir y controlar”, sentenció una vecina sobre los impuestos.

Ante estas declaraciones, el intendente respondió a la publicación: “Asunción está en estado de abandono hace mucho tiempo! Nadie quiere pagar su impuesto, todos exigen una ciudad mejor pero como se puede hacer una ciudad mejor sin recursos? Todos pedimos mejoras para pagar, pero cómo podemos hacer mejoras sin abonar lo que estamos obligados a abonar? Les invito a todos los que quieran colaborar con ideas a venir a sumarse y juntos construyamos una ciudad mejor!! (Sic.)

No obstante, el presupuesto de la municipalidad para este 2023 es de G. 2.400.984.517.334 (Dos billones cuatrocientos mil millones), o sea, unos US$ 329.805.565 al cambio actual. Del total, el rubro de “servicios personales” alcanza G. 763.495.455.369 (U$S 104.875.749). A esto se suma que en realidad el presupuesto está “inflado”, con préstamos y colocaciones de bonos, que son deudas. Si analizamos, de lo que realmente tributa el ciudadano; el 81% va a salarios.

El comentario del intendente en Instagram tuvo más de 60 respuestas, en su mayoría vecinos enojados que reclamaban por qué no despide a los planilleros si necesita más recursos.

Cuando comience la implementación del estacionamiento tarifado, se cobrará en Sajonia, Villa Morra y el centro de Asunción, de 07:00 a 18:00. También habrá horarios nocturnos. Asimismo, los restaurantes que deseen cerrar calles deberán pagar desde marzo en las zonas tarifadas.

Motos también pagarán estacionamiento

Las motocicletas también deberán pagar tarifas por estacionar en Asunción. Según la adenda al contrato de concesión con el Consorcio Parxin, los “biciclos motorizados” abonarán G. 2.200 por hora. En caso de que paguen por seis horas, el paquete costará G. 12.540. Si desean aparcar ocho horas, entonces el monto llega a G. 16.367.

Asimismo, por una semana de seis horas cada día, el costo para los motociclistas será de G. 61.378 y por una semana de ocho horas cada día, se pagarán G. 80.077. Finalmente, al mes se abonarán G. 237.592 (seis horas al día) y G. 316.790 (ocho horas al día).

No obstante, para quienes tengan patente en Asunción y se encuentren al día, se tiene previsto un descuento. Para estas personas, las dos primeras horas serán gratuitas. A partir de la tercera hora, aparcar costará G. 1.100 y luego se cuenta con paquetes. Por ejemplo, estacionar ocho horas costará G. 6.600 y un mes de ocho horas al día, G. 132.000.