“Nenecho” no limpia Asunción y Junta Municipal convoca a sus directores

El concejal Humberto Blasco (PLRA) expresó: “Algo está pasando con la gestión de los espacios públicos”, debido al mal estado en que se encuentran. Fue en la sesión ordinaria de hoy, de la Junta Municipal de Asunción. Pidió que se convoque a los responsables de los espacios verdes. “Me informaron que no existen más de 300 espacios verdes en toda la ciudad de Asunción. Y no poder gestionar 300 plazas y parques... me parece yo que algo está pasando”, criticó.

El edil aseguró que se debe indagar si es falta de recursos o simplemente desidia. “¿O están todos de vacaciones?”, exclamó. Recordó que se está en una situación de crisis por la epidemia de chikungunya.

A su vez, Jazmín Galeano (PEN) criticó que cada vez que llueve se genera un gran problema en la piscina del Parque Caballero. Dijo que la Municipalidad está sancionando a vecinos por piletas en mal estado, pero que la propia comuna tiene ese problema en su parque. Pidió a la Intendencia, a cargo de Óscar “Nenecho Rodríguez (ANR), que consiga una solución definitiva. “Le reitero el pedido, porque es urgente”, afirmó.

Pablo Callizo (PPQ) agregó que hay un problema de organización en la Intendencia, ya que varias dependencias se ocupan de los mismos problemas.

Matorrales y vertederos en Asunción, en plena epidemia de chikunguña

Finalmente, el pedido de convocatoria fue aprobado y el reclamo de la concejala Jazmín Galeano fue derivado a la Intendencia.

Al mal estado de espacios públicos dependientes de la municipalidad, se suman los matorrales y vertederos en plenas veredas asuncenas, que no son intervenidas por la institución.

Piden extender emergencia

El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez pidió mediante un mensaje a la Junta Municipal la ampliación, por 90 días, del plazo de la Declaratoria de Emergencia por Multiamenazas (temporal, incendios, fenómenos de la niña y otros). El concejal Víctor Ortiz (PLRA) pidió que se trate sobre tablas y se apruebe, pero no consiguió los votos. El requerimiento fue remitido a comisión.