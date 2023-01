Situación en el centro oncológico de IPS

“Hace 5 meses que no retiro calcio y hoy tengo mi cita para mi ácido zoledrónico‚ vengo y me dicen que no hay ácido”, expresó una paciente. La falta de medicamentos sigue siendo motivo de denuncia diaria por parte de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS).