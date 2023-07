Video: Fernando González Karjallo apelará embargo

La defensa de Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, apelará la resolución del juez Humberto Otazú que decretó el embargo preventivo de más de 460 millones de dólares. La abogada Raquel Talavera argumentó que el fallo del Juzgado Penal de Garantías no está fundado porque no existe una pericia contable para justificar dicho monto y señaló que el embargo, de por si, no corresponde porque sería un doble procesamiento por un mismo hecho por el cual su cliente ya fue juzgado y hasta condenado.