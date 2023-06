Vacaciones de invierno: ¿Qué hacer en Buenos Aires?

Buenos Aires es color, movimiento y cultura plasmada en cada rincón. Es una ciudad que no duerme y que, sin importar que la hayas visitado antes, nunca dejará de mostrarte un nuevo matiz. Si aún no recorriste sus pintorescas calles, anchas avenidas y majestuosos barrios, tomá apunte de nueve lugares que podés conocer en tu próxima visita a la capital argentina, por qué no, como escapada en vacaciones de invierno.